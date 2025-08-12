Timvikarierande städare till Sundsvalls kommun
2025-08-12
Vill du vara med och skapa miljöer där människor trivs? Vi söker nu fler noggranna städare som har ett öga för service för att utöka vårt team!
Drakfastigheter är en verksamhet inom Kommunstyrelsekontorets förvaltning med ca 230 anställda. Utöver fastighetsförvaltning, städning och löpande drift ansvarar vi för ny-, om- och tillbyggnader i kommunala lokaler. Tillsammans med de kommunala förvaltningarna arbetar vi för att erbjuda sundsvallsborna lokaler och miljöer att trivas och utvecklas i.
Genom att arbeta professionellt vårdar vi kommunens lokaler och bidrar till hållbarhet. Lokalvården är viktig för alla som vistas i lokalerna då det påverkar både trivsel samt hälsa och med kunden i fokus utför vi små och stora insatser. Som städare hos Drakfastigheter är du en av dem som arbetar närmast kunden vilket innebär att du är en viktig lagspelare i vårt serviceåtagande samt i vårt utvecklingsarbete. Vår verksamhet är utspridd över kommunens fastigheter och finns bland annat inom förskola och skola, vård- och omsorg samt inom administrativa verksamheter.
Vi arbetar ergonomiskt med moderna redskap och metoder för en bra arbetsmiljö som främjar god hälsa för vår personal.
Vår rekryteringsprocess är digital och kommer utföras via videointervjuer som du själv svarar på när det passar dig. Vid behov eller önskemål erbjuds även telefonintervju.Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
I tjänsten som städare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att rengöra arbetsytor, golv samt golvvård. Du rengör även gemensamma utrymmen och toaletter enligt givna instruktioner. Vidare hanterar du hjälpmedel som exempelvis städvagn och städmaskiner.
Arbetet är förlagt dagtid under vardagar ofta till fler än en arbetsplats och arbetsplatserna kan vara av olika karaktär. Du arbetar både självständigt och i grupp. Tillsammans med din grupp planerar du uppdragen och utföranden av den regelmässiga och periodiska städningen. Ni löser tillsammans de utmaningar du och din grupp ställs inför i ert arbete. Utöver städuppdraget ingår dokumentation av arbete och egenkontroller samt uppföljningar med våra kunder. Hantering av beställningar av varor samt felanmälningar är också arbetsuppgifter som ingår i tjänsten som städare. Kvalifikationer
Då verksamheten har lokaler över hela Sundsvalls kommun så är det krav på att du har B-körkort.
Arbetet ställer krav på att du ska kunna uttrycka dig väl i svenska i både tal och skrift (motsvarande längst SFI D-nivå). Du ska kunna läsa och förstå instruktioner samt kommunicera via telefonsamtal, sms, e-post, chattfunktioner och andra kommunikationskanaler. Vi förutsätter att du har grundläggande datorkunskaper.
För att lyckas i det här uppdraget är dina personliga egenskaper mycket viktiga och vi kommer att lägga stor vikt vid dem i den här rekryteringen. Du är serviceinriktad och har intresse, vilja samt förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Vidare tar du ansvar för kundmötet och strävar efter att leverera kvalitet. Du har en god fysisk förmåga och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har förmåga att självständigt och i grupp planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du har en bra samarbetsförmåga och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Det är meriterande om du har erfarenhet av professionellt arbete med lokalvård samt att du har kunskaper om lämpliga metoder, städmaterial och övriga produkter. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av serviceyrken.
Som timvikarierande städare lägger du in i vårt tidsbokningssystem Time Care Pool när du har möjlighet att arbeta, om verksamheten har behov av dig kommer du bli automatiskt bokad efter din inlagda tillgänglighet. Vi ser det som meriterande om du har hög tillgänglighet.
Inom våra verksamheter krävs utdrag ur belastningsregistret. Det beställer du via polisens hemsida genom denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
ÖVRIGT
Ansökningsprocessen går till så här:
• Du skickar in din ansökan genom att svara på några urvalsfrågor och bifogar CV (ditt CV ska vara uppdaterat och innehålla utbildningar och anställningar med årtal).
• Har du relevant utbildning bifoga betyg/examensbevis i din ansökan.
• Vi använder AI som stöd i urvalet. Det ersätter inte det mänskliga omdömet utan används som ett komplement i vårt urval. Efter ansökan får du en länk till en digital chattintervju med vår virtuella assistent Hubert.
• Vi rekryterar löpande utifrån aktuella behov.
• Går du vidare i processen kommer du kontaktas via mejl.
OBS! Har du skyddade personuppgifter ska du inte söka via denna annons. Vänligen kontakta Bemanningsenheten på 060-191919 och be om att få bli kopplad till ansvarig vikariesamordnare.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
