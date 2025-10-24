Timvikarier till vård- och omsorgsjouren, Lunds kommun
Lunds kommun / Administratörsjobb / Lund
2025-10-24
Vi söker timvikarier som vill jobba i vår vård- och omsorgsjour, placeringen är i centrala Lund.
Som jourhandläggare ansvarar du för att ta emot inkommande larm från brukare och förmedlar sedan dessa vidare till berörda vårdgivare och yrkeskategorier. I uppgifterna ingår även teknisk support, felmeddelande samt övrig administration för larm. Vidare ingår det att hantera allmänhetens frågor gällande trygghetslarm och andra ärenden som kommer via larm eller telefon och hänvisa till rätt instans. Jourhandläggaren har beordringsrätt för vårdpersonal under obekväm arbetstid om det uppstår personalbrist. Dokumentation ingår.
Vi söker dig som
Kan arbeta lugnt och fokuserat för att effektivt och korrekt hantera inkomna ärenden.
Har ett gott och professionellt bemötande och med respekt samt förståelse för den enskildes behov.
Har analysförmåga att snabbt få en bild av en uppkommen situation.
Har hög servicekänsla och stor samarbetsförmåga.
Är van att hantera olika datasystem och erfarenhet av teknisk support.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter samt kunskap inom vård- och omsorg meriterande.
Som timanställd bestämmer du när och hur mycket du vill arbeta. Du har möjlighet att arbeta dag, kväll och/eller natt både vardag och helg. För att lyckas i uppdraget ser vi att du kan ha en varierande utbildningsbakgrund, t ex pågående/avslutade studier som socionom, inom hälso- och sjukvård eller annan likvärdig utbildningsbakgrund.
Om oss
Vård- och omsorgsjouren är en kommunal verksamhet som installerar och underhåller den välfärdteknik som kommuninvånare beviljats av biståndshandläggare, samt tar dygnet runt emot och handlägger inkommande larm. Vård- och omsorgsjourens mål är att utföra uppdragen med hög kvalitet utifrån den enskildes behov och önskningar, samt att ge möjlighet till ett kvarboende i sin egen bostad.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling.
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
