Timvikarier till Vård och Omsorg, Omsorgsförvaltningen
Trollhättans Kommun / Undersköterskejobb / Trollhättan Visa alla undersköterskejobb i Trollhättan
2025-09-23
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Att arbeta inom Vård- och Omsorg i Trollhättans Stad handlar om självaste livet.
Hos oss är du med och bidrar med trygghet och meningsfullhet för våra brukare. Vi erbjuder Dig möjligheten till ett varierande arbete där din insats är av stor betydelse. Vårt fokus ligger på att genom en kvalitativ omvårdnad skapa förutsättningar för en god livskvalitet för våra brukare.
Enheten för Personalförsörjning och Bemanning ansvarar för hanteringen av timvikarier i Trollhättans Stads äldreomsorg, hemvård, omsorg för funktionsnedsatta och socialpsykiatri.
Nu söker vi engagerade Undersköterskor, Stödassistenter, Vård- och Stödbiträden för timvikariat, främst inom hemtjänst, men arbete inom andra verksamhetsområden kan också komma att bli aktuellt.
Om arbetsuppgifter
Att arbeta som timvikarie innebär att man med kort varsel ska kunna infinna sig på arbetsplatsen när behov av vikarie uppstår. Behovet av timvikarier kan vara varierande över tid.
Som undersköterska/vårdbiträde arbetar du med att stödja och hjälpa våra äldre brukare i deras livsföring utifrån individuella behov - såsom personlig hygien, klädsel, mathållning, förflyttningar, social samvaro och sjukvårdande insatser.
Som stödassistent/stödbiträde arbetar du med att stödja och hjälpa brukare med sina dagliga sysslor - såsom vid påklädning, matlagning, social gemenskap och fritidsaktiviteter. Stödet skall anpassas för varje individ utifrån svårigheter orsakade av såväl funktionsnedsättningen som dagsform.
Kvalifikationer
• Vi söker dig som har ett stort intresse av att arbeta med vård och omsorg.
• Har du en godkänd eller pågående utbildning från Omvårdnadsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren prövar likvärdig är detta meriterande.
• Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande.
• För arbetet krävs goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
• Du som söker ska ha fyllt 18 år.
• Körkort är meriterande.
Vi sätter stort värde vid att du som person är ansvarsfull och tycker om att ge god service. Våra brukare har ett varierat behov av stöd och hjälp och det är viktigt att du är ödmjuk och lyhörd inför detta. Du ska ha god förmåga att skapa relationer då du i arbetet har många kontaktytor med såväl brukare, anhöriga och andra företrädare.
För att kunna arbeta hos oss behöver du ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. I samband med att du fyller i intresseanmälan nedan, beställer du ett registerutdrag från polisens belastningsregister.
OBS! Tänk på att det kan ta tid att få utdraget, så beställ det i tid för att rekryteringsprocessen inte skall fördröjas, utdraget skickas hem till dig.
Du hittar det på denna sida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Frågor mailas till
Maria Gällnäs, Rekryterare, maria.gallnas@trollhattan.se
eller
Karl Ekström, Enhetschef, karl.ekstrom@trollhattan.se
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Fast Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/277". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546) Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Maria Gällnäs, Rekryterare 0520-495341 Jobbnummer
9522270