Timvikarier till skyddat boende
2026-03-09
Vill du arbeta i en verksamhet där du gör verklig skillnad i människors liv?
NiCa Teamet söker nu timvikarier till vårt skyddade boende för kvinnor och barn som lever i utsatthet på grund av våld i nära relation eller andra hotfulla livssituationer.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där trygghet, respekt och professionellt bemötande står i centrum.
Som timvikare hos oss arbetar du med att skapa trygghet och stöd i vardagen för de boende. Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta:
Praktiskt stöd i vardagen för de boende
Följa med på aktiviteter
Bidra till en trygg och stabil miljö i boendet
Dokumentation enligt verksamhetens rutinerKvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom socialt arbete.
Har erfarenhet av att arbete med människor i utsatta livssituationer
Har ett professionellt och respektfullt bemötande
Är trygg, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
Kan arbeta självständigt och hantera olika situationer med lugn och stabilitet
Erfarenhet av arbete inom skyddat boende är meriterande. Körkort är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: info@nicateamet.se
(org.nr 559236-3633) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
