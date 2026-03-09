Timvikarier till skyddat boende

NiCA Teamet AB / Behandlingsassistentjobb / Stockholm
2026-03-09


Vill du arbeta i en verksamhet där du gör verklig skillnad i människors liv?
NiCa Teamet söker nu timvikarier till vårt skyddade boende för kvinnor och barn som lever i utsatthet på grund av våld i nära relation eller andra hotfulla livssituationer.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där trygghet, respekt och professionellt bemötande står i centrum.

Publiceringsdatum
2026-03-09

Dina arbetsuppgifter
Som timvikare hos oss arbetar du med att skapa trygghet och stöd i vardagen för de boende. Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta:
Praktiskt stöd i vardagen för de boende
Följa med på aktiviteter
Bidra till en trygg och stabil miljö i boendet
Dokumentation enligt verksamhetens rutiner

Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom socialt arbete.
Har erfarenhet av att arbete med människor i utsatta livssituationer
Har ett professionellt och respektfullt bemötande
Är trygg, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
Kan arbeta självständigt och hantera olika situationer med lugn och stabilitet

Erfarenhet av arbete inom skyddat boende är meriterande. Körkort är ett krav.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: info@nicateamet.se

Arbetsgivare
NiCA Teamet AB (org.nr 559236-3633)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9783782

