Timvikarier till skola
Gävle kommun, Bemanning- och rekryteringsenheten / Grundskollärarjobb / Gävle Visa alla grundskollärarjobb i Gävle
2026-02-13
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Bemanning- och rekryteringsenheten i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som timanställd inom sektor Utbildning Gävle får du en varierande arbetsplats där du arbetar med barn och ungdomar, inom grundskola och/eller gymnasieskolan. Du kan bland annat jobba som behörig lärare, obehörig lärare eller elevassistent.
Du är en viktig del i arbetet med att upprätthålla en god kvalitet i den pedagogiska verksamheten. Genom ditt arbete bidrar du till att undervisning och elevstöd kan genomföras även vid ordinarie personals frånvaro eller vid tillfälligt hög arbetsbelastning.
Med ett gott arbete tillsammans med kollegorna i arbetslaget tar du ansvar för helheten på arbetsplatsen, följer givna instruktioner och arbetar utifrån Gävle kommuns värdegrund samt grund- och gymnasieskolans läroplaner.
Som timanställd stöttar du framförallt vid ordinarie personals frånvaro men också vid tillfälligt hög arbetsbelastning. Du rycker ut när du behövs och där du behövs. Det är ett flexibelt arbete och du får möjlighet att jobba med varierande arbetsuppgifter på olika enheter.
Arbetstiderna som timvikarie kan variera från dag till dag då du arbetar när verksamheten har behov. Vissa veckor kan du få jobba mycket medan andra veckor kan det vara något mindre. Vi ser att du ska kunna vara tillgänglig för att arbeta minst 50 % av en heltid. Ju mer du kan jobba med oss, desto bättre.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Genomföra undervisning och/eller elevstöd enligt givna instruktioner
* Stötta elever i deras lärande och utveckling
* Upprätthålla en god kvalitet i den pedagogiska verksamheten
* Följa givna instruktioner och arbeta utifrån Gävle kommuns värdegrund samt grund- och gymnasieskolans läroplaner
* Samarbeta med kollegorna i arbetslaget och ta ansvar för helheten på arbetsplatsen
* Stötta verksamheten vid ordinarie personals frånvaro och vid tillfälligt hög arbetsbelastningKvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta inom sektor Utbildning Gävle och bidra till en trygg och kvalitativ pedagogisk verksamhet. Oavsett om du är utbildad och behörig lärare, vill arbeta som obehörig lärare eller som elevassistent är det viktigt att du har ett genuint intresse för barn och elevers utbildning och välmående.
Formella kompetenser:
* Lärarutbildning och behörighet (för arbete som utbildad och behörig lärare)
* Avslutad och godkänd gymnasieutbildning (för arbete som obehörig lärare)
* Förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift
* Förmåga att följa instruktioner och planering samt förmedla kunskap på ett tydligt och enkelt sätt
Vi erbjuder även arbete som elevassistent. Då behöver du kunna hjälpa en enskild elev som behöver stöd för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Det kan handla om enskild elev med läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar.
För att lyckas i rollen är du:
* Samarbetsorienterad och uppvisar ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra
* Relationsskapande och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer
* Trygg i din roll och har förmågan att leda och motivera barn/elever så att de trivs och mår bra
* Kommunikativ och bra på att skapa en öppen dialog, anpassa ditt språk utifrån situation samt få barn/elever att känna tillhörighet och vara inkluderade
ÖVRIGT
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304424". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Bemanning- och rekryteringsenheten Kontakt
Bemanning- och rekryteringsenheten rekrytering@gavle.se Jobbnummer
9742160