Timvikarier till Säbyhemmet
2026-03-12
, Botkyrka
, Ekerö
, Södertälje
, Huddinge
, Botkyrka
, Södertälje
, Stockholm
, Österåker
eller i hela Sverige
Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna.
Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.Arbetsplatsbeskrivning
Säbyhemmet är ett äldreboende i Salems kommun. Det ligger i nära anslutning till Salems centrum. På Säbyhemmet finns fyra avdelningar, varav tre avdelningar är för personer med demenssjukdom och en avdelning för somatiskt sjuka. Totalt finns här plats för 36 boende.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska arbetar du med omvårdnadsarbete utifrån personcentrerad omvårdnad, kontaktmannaskap och lagstadgad dokumentation.
Arbetet utgår från de genomförandeplaner som är upprättade i samråd med den boende. Du ska utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. I arbetet ingår även att utföra individuella- och gruppaktiviteter med de boende. Även serviceuppgifter t.ex. städ och tvätt ingår.
Ditt arbete ska utföras utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.Kvalifikationer
Du ska ha godkänd utbildning inom omvårdnadsprogrammet och skyddad yrkestitel. Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift samt datorkunskaper, för att uppfylla kraven på lagstadgad dokumentation, grundläggande kunskap om människans åldrande och de vanligast förekommande sjukdomarna inom detta område.
Du ska erfarenhet av att arbetat med BPSD, kunskap om personcentrerade omvårdnadsmetoder, basala hygienrutiner, förflyttning, kost och nutrition m.m. samt kunskap om de lagar som styr verksamheten och den nationella värdegrunden.
Andra språkkunskaper kan vara meriterande.
Du ska ha ett intresse för människans åldrande och dess konsekvenser samt delta i verksamhetens utveckling. Du ska bidra till din egen kompetensutveckling.
Det förekommer fysiskt ansträngande förflyttningarar i arbetet vilket kräver god fysisk förmåga. Det är därför av stor vikt att du tar ansvar för din egen hälsa. Även en trygg och stabil personlighet krävs eftersom arbetet innebär möte med människor som är svårt sjuka.
Arbetet innefattar oregelbundna arbetstider inklusive helger.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en timanställning. Du arbetar dag, kväll och helg. Tillträde enligt överenskommelse. Välkommen med din ansökan senast 260331.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Salems kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Salems kommun
(org.nr 212000-2874), http://www.salem.se Kontakt
Gruppchef
Matilda Karan matilda.karan@salem.se 08-5325 9193 Jobbnummer
9793200