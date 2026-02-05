Timvikarier till Olovslundskolan
2026-02-05
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Olovslundskolan är belägen i västra Jakobsberg. På skolan går ca 620 elever från förskoleklass upp till åk 6 och hos oss finns även en anpassad grundskola med elever i åk 1- 6.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
I rollen som timanställd barnskötare arbetar du i elevgrupp och går in som ersättare när ordinarie medarbetare är frånvarande. Enhetens behov styr helt och hållet hur mycket arbete du kommer att få och vi kan därför inte garantera dig arbete varje dag. Då våra verksamheter till största del har stängt under sommaren har vi främst behov under terminerna.
Du bör bo inom rimligt avstånd från Järfälla för att kunna ta dig till arbetsplatserna inom skälig tid.
Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Som barnskötare arbetar du för en trygg och säker miljö som lockar eleverna till lek och lärande. I samarbete med arbetslaget genomför du den pedagogiska verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare alternativt har erfarenhet av pedagogiskt arbete i skola och förskola.
Du måste tycka om och se det som en utmaning att arbeta på nya arbetsplatser och samarbeta med nya kollegor. Eftersom tjänsten innebär att snabbt kunna bidra till en god arbetsinsats måste du kunna arbeta självständigt och ha förmåga att ta egna initiativ. I arbetet krävs det att du har god social förmåga och trivs med att jobba utomhus delar av dagen.
Då våra medarbetare arbetar måndag-fredag på schema med arbetstider mellan klockan 06.30-17.30 söker vi dig som kan arbeta mellan dessa tider.
Du ska ha språkkunskaper i svenska i tal och skrift.
Innan eventuell anställning kan ske kommer en bakgrundskontroll att genomföras. Om du erbjuds anställning hos oss krävs det även enligt lag att du ska uppvisa ett belastningsregister för att anställning ska vara aktuellt. Belastningsregistret benämns "Belastningsregister för Förskoleverksamhet/Skola/Skolbarnomsorg" och finns att beställa på Polisens webbplats. Notera att belastningsregistret får vara max 1 år gammalt sedan utfärdandedatum.
Vi intervjuar löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan!
3-6 månader, Timavlönad
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
