Timvikarier till Nattpatrullen - Hemtjänst nattetid
Uppsala kommun, Avd hemtjänst / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2026-07-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avd hemtjänst i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
10 plats(er).
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad? Trivs du med att arbeta på natten, köra bil och möta människor i deras egen hemmiljö? Då kan du vara den vi söker som timvikarie till nattpatrullen! Varmt välkommen med din ansökan!
Nattpatrullen ansvarar för planerade nattbesök och hanterar trygghetslarm i hela Uppsala kommun under nattens timmar. Arbetet innebär stor självständighet samtidigt som du är en del av ett engagerat team som tillsammans bidrar till trygghet, omsorg och livskvalitet för våra brukare.
Nattpatrullen utgår från Nyby hemtjänst, Svartbäckens hemtjänst och Sävja hemtjänst. Arbetspasset inleds med rapportering och genomgång av dokumentation innan du tillsammans med dina kollegor åker ut till kommunens hemtjänstområden. Som timvikarie arbetar du flexibelt i alla våra team. Under natten genomför du både planerade besök och insatser efter inkomna trygghetslarm. Arbetstiden är kl. 21.35-07.15.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som en del av nattpatrullen ska du ge en god omvårdnad utifrån individens behov med stor respekt för människan och dennes självbestämmande. Du bidrar till att brukaren kan leva ett självständigt, aktivt och meningsfullt liv utifrån sina förutsättningar och behov.
I arbetet ingår att:
utföra omvårdnadsinsatser i brukarnas hem
utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser från legitimerad personal
dokumentera enligt socialtjänstlagen
kommunicera och samverka med brukare, anhöriga, kollegor och andra professioner
arbeta hälsofrämjande och bidra till verksamhetens utveckling.Publiceringsdatum2026-07-23Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du:
har relevant erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
gärna har erfarenhet av att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
självständigt och utan hinder kunna kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligen. Det är ett krav för att säkerställa patienternas säkerhet och rätt dokumentation i arbetet
är van att använda digitala hjälpmedel som dator och smart telefon
har B-körkort
känner dig trygg med att köra bil i tjänsten.
Det är meriterande om du:
utbildad undersköterska med yrkesbevis från Socialstyrelsen
har erfarenhet av nattarbete
har erfarenhet av dokumentation i system såsom LifeCare.
Vem är du?
Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du ser möjligheter i förändringar och du arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och sätter upp och håller tidsramar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten kontakta: Frida Olsson, samordnare, frida.olsson@uppsala.se
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 88 16.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018 726 00 44.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2026-00523". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala kommun, Avd hemtjänst Kontakt
Samordnare
Frida Olsson frida.olsson@uppsala.se Jobbnummer
10009960