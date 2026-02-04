Timvikarier till Måltidsenheten
Tidaholms kommun / Kockjobb / Tidaholm Visa alla kockjobb i Tidaholm
2026-02-04
, Falköping
, Hjo
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tidaholms kommun i Tidaholm
Är du en serviceinriktad och samarbetsvillig person? Då kan du vara den vi söker!
Om arbetet
Vi som måltidsenhet inom Samhällsbyggnadsförvaltningen på Tidaholms kommun söker nu timvikarier till tillagnings- och mottagningskök inom skola, förskola och äldreomsorgen. I tjänsten kan du bli placerad i måltidenhetens alla kök, såväl inom förskola/skola som äldreomsorg. I vissa av de mindre köken kan det förekomma ensamarbete medan du i de större köken är en del av ett arbetslag. Arbetsuppgifterna består av alla förekommande sysslor inom ett kök som exempelvis tillagning/beredning av kalla och varma rätter, matservering, disk och städ.Publiceringsdatum2026-02-04Kvalifikationer
Vi ser gärna att du som söker har relevant utbildning inom området eller tidigare erfarenhet av arbete inom tillagnings- och mottagningskök. Som person är du serviceinriktad, samarbetsvillig och tycker om att arbeta i grupp med andra. Det är krav på B-körkort, och krav på svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder
Som timvikarie hos oss får du ett flexibelt och roligt arbete där du får arbeta brett med alla förekommande arbetsuppgifter inom ett kök. Du får introduktion och stöd för att du ska känna dig säker i din roll.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.Så ansöker du
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden, ansök därför redan idag dock senast 2025-03-01.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobb
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobb
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms kommun
(org.nr 212000-1736), https://www.tidaholm.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef Måltid
Gustav Ranstrand gustav.ranstrand@tidaholm.se 0502-60 62 59 Jobbnummer
9723668