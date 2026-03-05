Timvikarier till kvinna i Hackås
2026-03-05
Vill du göra skillnad - varje dag?
Personliga assistenter sökes till kvinna i Hackås
Vi söker nu engagerade och omtänksamma personliga assistenter, som vill arbeta som timvikarie till en kvinna som bor i ett hus i Hackås. Här får du arbeta nära en individ och vara ett viktigt stöd i hennes vardag - dygnet runt.
Arbetet innebär att ge hjälp med all daglig omsorg, såsom:
Förflyttningar
Personlig hygien
Hjälp vid måltider
Kommunikation
Övriga vardagliga moment i hemmet
Utöver omsorg ingår även att följa med på utflykter och aktiviteter, då kunden har egen bil och gärna kommer ut och hittar på saker.
Arbetstider
Arbetet sker i dygnspass, med jour under natten. Du behöver kunna arbeta dygnets alla timmar, inklusive kvällar, nätter, helger och röda dagar. Under jouren finns möjlighet till vila, men du ska vara beredd att hjälpa vid behov. Ett stort plus om du även kan arbeta under sommaren!
Startdatum
Inskolning bör kunna ske relativt omgående.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är:
Trygg, ansvarstagande och lyhörd
Omtänksam och respektfull i nära omsorg
Bekväm med fysiskt arbete
Flexibel och trivs med dygnspass
Innehar giltigt B-körkort
Erfarenhet av personlig assistans eller vård är meriterande, men personlig lämplighet och engagemang är det viktigaste.
Vi erbjuder:
Möjlighet till arbete som timvikarie
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Arbete i en lugn och hemtrevlig miljö
Trygga anställningsvillkor med kollektivavtal
Introduktion och stöd för att du ska känna dig trygg i rollen
Sök jobbet:
Du söker jobbet genom vår hemsida genom att skapa ett konto och fyller i din profil. Där kan du ladda upp CV och personligt brev. När profilen är klar klickar du på ''lediga tjänster'' och söker denna tjänst.
Vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan!
Vi erbjuder all nödvändig introduktion och utbildning för samtliga nyanställda, för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll som personlig assistent. Du kommer även att få gå de utbildningar som A-Assistans rekommenderar.
Om A-Assistans:
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har ca 600 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Västerås, Östersund och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner. Så ansöker du
