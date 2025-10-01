Timvikarier till HVB i Tollarp/Gärds Köpinge
2025-10-01
Brukar du få höra att du är en klippa i svåra situationer? Vill du stötta ungdomar som behöver en trygg vuxen? Varmt välkommen med din ansökan till oss på Samskapa!
Samskapa, ett professionellt alternativ med hög kapacitet, men också själ. Ett bolag som växer för att fler ska få chans att lyckas, ett bolag som inte gömmer sig bakom processer, utan som möter varje barn och ungdom med närvaro och mod.
Samskapa tror på modeller men vi tror ännu mer på människor, det är inte manualen som förändrar liv, det är den vuxne som stannar kvar när det blåser.
På Samskapa är vi övertygade om att vi når längre om vi använder allas samlade erfarenhet och kunskap i utvecklingsarbetet, därav företagsnamnet och anledningen till att vi kallar oss samskapare. Vi arbetar utifrån konceptet Professionell Integrerad Behandling (PIB), som innebär att Samskapa tar det fulla ansvaret för att integrera de insatser barn och ungdomar behöver för att få en ökad social förmåga och förbättrad livskvalitet.
För mer information om Samskapa, besök gärna vår hemsida https://samskapa.com/.
Om uppdraget
Hos oss möter du ungdomar som behöver både värme, tydlighet och vägledning för att hitta rätt i livet. Våra ungdomar är i varierande åldrar och många har en kombination av social problematik och neuropsykiatriska diagnoser. Utöver det är utåtagerande beteende och ångestproblematik vanligt förekommande, vilket gör din förmåga att skapa trygghet och förhålla dig lugn i utmanande situationer extra viktig.
Arbetet på HVB omfattar delaktighet i ungdomarnas hela livssituation, från det lilla i vardagen till långsiktiga mål. Du arbetar nära dina kollegor i teamet och samarbete förekommer även med andra aktörer som skola, socialtjänst och vårdnadshavare. En central del av tjänsten innebär att arbeta utifrån genomförandeplaner och att kunna dokumentera utvecklingen på ett tydligt och strukturerat sätt.
Detta är ett uppdrag för dig som vill arbeta i en verksamhet där varje dag gör verklig skillnad. Här får du vara en förebild och bidra till att ungdomar får en bättre start i livet.
Information om tjänsten:
Anställningsform: Timanställning (visstid)
Placering: Tollarp/Gärds Köpinge, Kristianstads kommun
Arbetstid: Dygnspass
Start: Omgående
Arbetslivserfarenhet från likande uppdrag med barn/ungdomar inom ramen för målgruppen som omfattar minst ett år
Du behärskar svenska språket i tal och skrift
B-körkort (manuellt)
Meriterande:
Eftergymnasial utbildning om minst 2 år inom socialt arbete eller beteendevetenskap.
Utbildning och/eller erfarenhet i lågaffektivt bemötande samt hot och våldssituationer
Utbildningar eller kortare kurser anpassade för neuropsykiatri eller andra inslag av den beskrivna målgruppen
Kunskaper i tydliggörandepedagogik (Teacch, AKK, TAKK eller likvärdigt)
Baskunskaper i BBIC/IBIC
Erfarenhet av olika journalsystem och kvalitetsledningssystem Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är en person som möter unga med värme och tydlighet. Med ditt pedagogiska förhållningssätt skapar du trygghet och kan bygga starka och varaktiga relationer. Du får ungdomarna att känna sig både sedda och respekterade genom att kunna sätta nödvändiga gränser och samtidigt visa omtanke och medmänsklighet.
Du är trygg i att hantera utmanande situationer och kan på ett lugnt och professionellt sätt bromsa, vända, avleda och motivera ungdomar när det behövs. Du är medveten om din egen roll i mötet och förstår hur ditt bemötande påverkar ungdomens känslor och beteenden.
Med nyfikenhet och ett genuint intresse lär du känna varje ungdom på riktigt. Du drivs av att se dem växa och utvecklas, och arbetar målmedvetet för att stötta dem i deras planerade steg framåt. Du är en person som tar dig an ditt uppdrag med hjärta och stort engagemang.
Vi erbjuder dig:
Gedigen introduktion med inplanerade uppföljningar
Kompetensutveckling med utbildningar utifrån uppdrag och individuellt intresse
Välutbildade och erfarna pedagoger och ledare nära dig
Möjlighet att växa inom organisationen
Om rekryteringsprocessen:
I enlighet med Socialnämndens beslut krävs ett utdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning. Du hittar blanketten via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning.
För att underlätta rekryteringsprocessen bör du direkt i samband med din ansökan begära utdraget, gärna digitalt om du har en digital brevlåda.
Urval och intervjuer genomförs löpande, stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt överenskommelse
