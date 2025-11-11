Timvikarier till hemtjänst
Årjängs kommun är en stolt tillväxtkommun med framtidstro. Vi antar utmaningar med tillförsikt och mod tillsammans i samverkan. Här finns det utrymme för nya människor och nya idéer att slå rot. Vi som bor, lever, verkar och besöker Årjängs kommun brukar säga att det är nära till allt som betyder något.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Vill du göra en värdefull skillnad i en annan persons vardag?
Vill du vara med och skapa bättre möjligheter för andra människor?
Vill du ha ett varierande och meningsfullt arbete?
I gengäld kan du förvänta dig många skratt, många intressanta historier och du kommer att hitta många nya vänner.
Att arbeta inom hemtjänst innebär att man hjälper en annan människa att kunna bo kvar i sitt hem, trots att personen själv inte kan sköta alla sysslor eller ta hand om sig själv på önskat vis. Vad personen man besöker behöver ha hjälp med är väldigt individuellt och kan innebära allt från ett kort besök för att se att allt är bra, till hjälp med allt som krävs för att komma upp på morgonen, i säng på kvällen och allt däremellan.
Vi hjälper även våra sjuksköterskor och fysioterapeuter med vissa sysslor som de delegerar till oss. Det kan innebära att ge mediciner eller genomföra ett träningsprogram.
Arbetstiderna är varierande och kan förekomma både dagtid, kvällstid, vardag och helg. Som timvikarie väljer du själv när du lägger dig tillgänglig för jobb. Största behovet av vikarier är för tillfället under kvällar och helger. Ett perfekt jobb för dig som vill dryga ut föräldradagarna, studerar eller vill jobba lite extra. Att vara timvikarie ger även en fin möjlighet till fortsatt jobb eller värdefull arbetslivserfarenhet för framtida yrkesliv.Kvalifikationer
* Giltigt B-körkort och bank-ID är ett krav för att kunna jobba.
* Önskvärt är utbildning eller erfarenhet inom området. Men upplärning kommer att ske, så även du som är ny inom området uppmanas att söka.
* Personlig lämplighet och gott bemötande är en förutsättning.
* Datavana krävs då arbetsuppgifterna inom yrkets ansvarsområde kräver dator och mobiltelefon.
* Mötet med olika människor och kravet på att dokumentera gör att du måste behärska svenska språket och kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift.
* Arbetet kräver flexibilitet, servicekänsla och ansvarstagande.
* Du måste kunna jobba både självständigt och tillsammans med andra.
* Flerspråkighet är meriterande.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas.
För att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som innefattar känslig information kan medarbetare behöva logga in med sin personliga e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan jämföras med andra former av legitimation, såsom pass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
