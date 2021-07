Timvikarier till Gunnilse ungdomskollektiv HVB - Göteborgs kommun - Behandlingsassistentjobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Göteborg2021-07-06Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.Välkommen till en helt ny förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!2021-07-06Gunnilse Ungdomskollektiv är ett HVB-hem för ungdomar boende i Nordöstra Göteborg, beläget i Hjällbo. Vår målgrupp är ungdomar i åldern 14-18 år placerade enligt SOL och LVU. Gunnilse Ungdomskollektiv har sex platser och kan ta emot ungdomar som akut-, utrednings- och behandlingsuppdrag. Vi arbetar med flexibla hemmaplansalternativ av god kvalitet och har ett nära samarbete med berörda enheter inom Socialförvaltning Nordosts Individ och familjeomsorg. En viktig del i arbetet på Gunnilse Ungdomskollektiv är samverkan och samarbetet med ungdomens familj, andra viktiga personer i ungdomens nätverk, skola, berörda enheter inom socialtjänsten m fl. En placering kan vara upp till sex månader men vi eftersträvar att få till stånd kortare placeringar. I Socialförvaltning Nordost används journalföringssystemet Treserva. Dokumentation sker dagligen.Uppdraget som timavlönad vikarie på Gunnilse Ungdomskollektiv är givande, spännande och utmanande. Arbetet syftar till att ge ungdomarna god omvårdnad och omsorg samt att motivera till förändring. Vård och behandling bedrivs alla dygnets timmar, året runt vilket innebär att du ofta är tillsammans med ungdomarna.På Gunnilse Ungdomskollektiv arbetar vi efter ett salutogent och kognitivt förhållningssätt. Arbetet på Gunnilse Ungdomskollektiv är miljöterapeutiskt vilket ger sig uttryck att man använder den fysiska och sociala miljön i vardagen för att främja en positiv utveckling hos ungdomarna.Förutsättningarna i behandlingsarbetet innebär i praktiken en utmaning i att klara av att både vara flexibel, anpassningsbar och gränssättande på en och samma gång. En viktig del av vårt dagliga arbete är samtal med ungdomarna, både enskilt och i grupp. Du måste kunna arbeta självständigt men samarbete med dina närmsta kollegor och andra i nätverket är förstås också en mycket viktig del i arbetet.Som timavlönad vikarie behöver du ibland kunna komma in med kort varsel, men det finns även pass som planeras in veckor i förväg. Passen innebär kvälls- natt och helgtjänstgöring. På helger och kvällar är man alltid två behandlare i tjänst.Vi söker dig som är student på t ex socionom- eller socialpedagogprogrammet. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som stöd åt ungdomar.Du är ansvarstagande, samarbetsinriktad och prestigelös. Du har ett mycket gott bemötande och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och goda samarbeten med dem du möter. Du har hög integritet och en professionell inställning till ditt arbete. Vidare ser vi att du är ödmjuk, pålitlig och bidrar till en gott arbetsklimat i gruppen.ÖVRIGTFör att arbeta med barn och ungdomar under 18 år krävs att du uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du kan arbeta. Du beställer utdraget som avser arbete i HVB-hem direkt från polisens hemsida. Handläggningstid kan vara upp till 2 veckor, så beställ i god tid.Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Schema. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-20Göteborgs kommun5848366