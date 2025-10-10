Timvikarier till Daglig verksamhet LSS
2025-10-10
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vård- och omsorgsförvaltningen ger service, stöd, vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ansvarar för myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Förvaltningen bedriver verksamhet inom äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, anhörigstöd och myndighetsutövning. Allt arbete utförs med invånaren i fokus med utgångspunkt i värdegrunden; bemötande, delaktighet, förtroende och trygghet. Tillsammans gör vi varandra bra och arbetar för att uppnå vård- och omsorgsförvaltningens vision livskvalitet hela livet. Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
Vi söker nu Timvikarier till Daglig verksamhet LSS.
Daglig verksamhet har inriktningarna Media och skapande i olika former, caféverksamhet, elektronikdemontering och sysselsättning för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Inom alla verksamheter arbetar du nära brukarna och stödjer dem i deras sysselsättning utifrån verksamheternas respektive syfte. Du möter människor som har olika förutsättningar när det gäller intresse, ålder och funktionsvariationer. Du sätter brukarens behov i centrum och möjliggör dennes rätt till självbestämmande, självständighet, delaktighet och inflytande över sitt liv. Vi arbetar med en teoretisk och metodisk grund innehållande tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
I rollen som stödassistent på daglig verksamhet enligt LSS arbetar du med att säkerställa att insatserna i den enskildes genomförandeplan planeras, utförs, utvärderas och utvecklas efter behov. Du arbetar även med daglig dokumentation i systemet Life Care.Kvalifikationer
Du som söker har genomfört omvårdnadsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, annan utbildning eller har erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av personer med psykiatrisk diagnos är meriterande likaså erfarenhet av arbete inom LSS.
Din värdegrund bygger på människors lika värde, vilket betyder att den enskilde har rätt att bli värdigt och respektfullt bemött utifrån sin person och de önskemål som denne har. Du är strukturerad och ansvarsfull, trygg i dig själv och bra på att samarbeta. Du är även en person som snabbt hittar lösningar på uppkomna problem och ser möjligheter i förändringar Du har mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift då vi har dokumentationskrav. Hos oss jobbar vi lösningsorienterat, dvs. gör mer av det som fungerar istället för att försöka lösa det som inte fungerar. Körkort är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Före erbjudande om anställning ska ett giltigt utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
