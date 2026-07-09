Timvikarier till Brommas kommunala hemtjänst
Stockholms kommun / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-07-09
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Bromma stadsdelsförvaltning är en av stadens elva stadsdelar. Bromma ligger nära Stockholms innerstad och vid Mälaren med dess vackra gröna natur. Äldreomsorgen tillämpar heltid som norm med möjlighet att arbeta deltid. Du har din huvudsakliga arbetsplats på en enhet men anställningen innebär att du kan komma att utföra arbete på olika platser inom Brommas hemtjänst, avdelning äldreomsorg.
Bromma hemtjänst har tre enheter - Blackebergs hemtjänst, Tranebergs hemtjänst och Västerleds hemtjänst. Just nu söker vi sommarvikarier /timvikarier för sommarens ledigheter under perioden juni-september.
Din roll
Som undersköterska ska du ge god omvårdnad, social omsorg och serviceinsatser till de äldre enligt beslut från biståndshandläggare. Du ska hjälpa och stödja omsorgstagare i det dagliga livet för att främja den funktionella förmågan hos denne och hjälpa till med omsorgstagares sociala kontakter. Du skall dessutom följa de rutiner och föreskrifter som finns på arbetsplatsen.
Din kompetens och erfarenhet
• Du är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel som undersköterska eller har motsvarande utbildning och erfarenhet, minst 1-3 år
• Du har vana att arbeta med mobil och digital plattform.
• Du har vana att dokumentera i sociala journal.
• Du har vana att arbeta självständigt och noggrant.
Du har ett gott bemötande, är lyhörd för andras behov och har bra samarbetsförmåga och arbetar utifrån verksamhetens uppdrag och krav. Du har goda kunskaper i det svenska språket, i både tal och skrift, då kommunikation är ett av våra viktigaste verktyg vid sidan av bemötandet.
Vi behöver dig som är trygg, stresstålig och har en personlig mognad. Du har empati i mötet med andra människor och har ett genuint intresse för att arbeta inom yrket.
Du agerar professionellt utifrån ditt yrke och din roll, genom att skilja på det personliga och professionella.
Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna och goda referenser.Publiceringsdatum2026-07-09Övrig information
Vi går, cyklar (vanlig och el) och kör bil. Vi utför insatser dag, kväll, helg och natt. Cykelvana är ett krav. B-körkort är meriterande. Arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder.
Äldreomsorgens värdegrund genomsyrar vår verksamhet och du ska kunna omsätta värdegrunden i ditt dagliga arbete.
Arbetsprov kommer att tillämpas för sökande som kallas till intervju.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk/EU EES ID-handling eller pass samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och vuxna personer med funktionsnedsättning i deras hem, måste du visa ett utdrag från Polisens belastnings- och misstankeregister. Utdraget beställer du själv och ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Köpsvängen 24, Bromma (visa karta
)
167 15 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bromma stadsdelsförvaltning, Bromma hemtjänst Kontakt
Marie Sterneborg, Kommunal 08-50806016 Jobbnummer
9998192