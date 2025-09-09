Timvikarier till Bemanningsenheterna Funktionsstöd
2025-09-09
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill göra skillnad genom att ge stöd till personer med funktionsnedsättningar.
Vi söker timvikarier till våra två Bemanningsenheter: Bemanningsenheten Centrum / Hisingen och Bemanningsenheten Nordost / Sydväst.
Centrum / Hisingen täcker område Johanneberg, Majorna-Linné, Örgryte-Härlanda samt hela Hisingen.
Nordost / Sydväst täcker Angered, Kortedala, Bergsjön, Gamlestaden, Olofstorp samt Frölunda, Askim, Västra Göteborg, Styrsö och Högsbo.
Som timvikarie hos oss kommer du att arbeta med personer med funktionsnedsättningar och placeras i en eller flera av våra verksamheter. Våra verksamheter har olika inriktningar inom funktionsstöd:
• Inom boende med särskild service (BmSS) har brukarna olika fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar och man stöttar dem i deras vardag både i och utanför boendet.
• Daglig verksamhet är sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar och där bedrivs aktiviteter med habiliterande inriktning och mer produktionsinriktade uppgifter.
• I boendestöd åker man hem till personer med bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och stödjer dem med insatser i hemmet.
• På korttidsboende ger man stöd till vuxna med bland annat fysiska funktionsnedsättningar och förvärvad hjärnskada.
Arbetet innebär varierande uppgifter så som pedagogiskt stöd i vardagen, personlig omvårdnad, samt i hemmet vanligt förekommande arbete som tvätt, städ och matlagning. Utmanande- och självskadebeteende kan förekomma. Genom att finnas där som stöd för våra brukare bidrar du till en meningsfull vardag.
Som timvikarie täcker du upp för ordinarie personals frånvaro i verksamheterna. Som timvikarie styr du själv din arbetstid genom att själv lägga in din tillgänglighet och få förfrågningar om arbete därefter.Kvalifikationer
Du behöver behärska det svenska språket i tal och skrift vilket innebär ett krav på godkända betyg i Svenska 1, Svenska som andra språk 1 eller motsvarande. Du som inte uppfyller de kvalifikationskraven kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Inom denna verksamhet kan det förekomma ensamarbete. I enlighet med (AFS 2023:2 6 kap. 56, 8 §§) behöver du därför ha fyllt 18 år för att vara aktuell för tjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom funktionsstöd, vård och omsorg, eller pedagogiskt och socialt arbete. Är du utbildad, eller har pågående utbildning, till stödassistent eller undersköterska är det meriterande. Likaså om du har en avklarad eller pågående utbildning inom pedagogiskt eller socialt arbete.
Vi söker dig som tar ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv.
Du är lugn och trygg även i pressade situationer.
OBS! Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet, utan istället kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.
ÖVRIGT
Om du har en avklarad eller pågående utbildning inom vård och omsorg eller med pedagogisk inriktning, vänligen bifoga studieintyg eller examensbevis.
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3) Beställt utdrag ska vara oöppnat
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275432". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Bemmanings- och rekryteringsenheten Centrum/His rekrytering.centrumhisingen@funktionsstod.goteborg.se Jobbnummer
9498583