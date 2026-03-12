Timvikarier till Arlövsgårdens HVB
Arlövsgårdens HVB AB / Behandlingsassistentjobb / Burlöv Visa alla behandlingsassistentjobb i Burlöv
2026-03-12
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arlövsgårdens HVB AB i Burlöv
, Lomma
eller i hela Sverige
Vill du arbeta nära ungdomar och vara med och skapa förändring i deras liv?
Arlövsgårdens HVB söker nu timvikarier som vill vara en del av ett engagerat team där trygghet, struktur och relationer står i fokus.
Arlövsgårdens HVB är ett behandlingshem för ungdomar i åldrarna 14-19 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik samt olika former av riskbeteenden. Vårt arbete utgår från ett lågaffektivt bemötande och vi arbetar bland annat med metoder som RePulse, ART, KBT och MI.
Som behandlingsassistent är du en viktig vuxen i ungdomarnas vardag. Du är med och skapar struktur, deltar i aktiviteter och stöttar ungdomarna i deras utveckling utifrån individuella genomförandeplaner.
Arbetet innebär även dokumentation samt praktiska uppgifter som matlagning, städning och inköp.
Arbetstiderna är varierande och kan bestå av dygnspass med sovande jour, och innebär arbete kvällar och helger.
Vi söker dig som är trygg, stabil och har ett lågaffektivt förhållningssätt, är engagerad och har ett genuint intresse för att arbeta med ungdomar, är lyhörd och bra på att skapa relationer och trivs med att arbeta i team.
Det är meriterande om du:
studerar eller har utbildning inom socialt arbete, till exempel socionom, socialpedagog eller behandlingspedagog
har erfarenhet av arbete med ungdomar eller inom HVB
B-körkort är ett krav.
Anställningsintervjuer påbörjas löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister ska lämnas innan anställning. Vi genomför även bakgrundskontroll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: info@arlovsgarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie Arlövsgårdens HVB". Arbetsgivare Arlövsgårdens HVB AB
(org.nr 556944-4556)
Arwidius väg 64 (visa karta
)
232 91 ARLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arlövsgårdens HVB Kontakt
Föreståndare
Jenny Larsson jenny.larsson@arlovsgarden.se Jobbnummer
9793203