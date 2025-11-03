Timvikarier sökes till Städ och Vårdnära service, Kungsbacka
2025-11-03
Är du engagerad, noggrann och ger alltid bra service? Vill du vara del av en god gemenskap i ett team där alla bidrar med sin kunskap? Då kan du vara den vi letar efter!
Om dig
Du är en positiv person som är engagerad och bidrar till att skapa trivsel på arbetsplatsen.
Du tar ansvar för ditt arbete och förstår att du är en del av en viktig helhet. I ditt arbete kommer du att ha kontakt med patienter, anhöriga och vårdpersonal, därför är det viktigt att du är utåtriktad, social och har lätt för att kommunicera. Vi ser också att du är flexibel och kan prioritera mellan arbetsuppgifter då det behövs.
Av säkerhetsskäl måste du kunna förstå skriftliga instruktioner och kunna kommunicera med kollegor och övriga samarbetspartners, därför krävs bra kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du som söker ska ha fyllt 18 år och vi ser gärna att du har erfarenhet av servicearbete som exempelvis städ. Vi söker dig som är tillgänglig för arbete när vi har extra mycket att göra, vi behöver hjälp när vi har frånvaro vid sjukdom, vid ledigheter eller när vi har extra mycket att göra. Vi behöver dig som är tillgänglig för arbete främst på dagtid måndag - fredag. Vi ser gärna att du har körkort.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om arbetet
Arbetsuppgifterna innefattar regelmässig städning på mottagningar, på allmänna ytor, i administrativa lokaler på Kungsbacka sjukhus. I vårt uppdrag ingår också Region Hallands vårdcentraler i Kungsbackaområdet.
Arbetet utförs enligt standard för städning i vårdmiljö samt att vi följer basala hygienregler. Vårdnära service är också en del av arbetsuppgifterna hos oss. Det innebär att man bland annat har ansvar för städ, patientkök, förrådshantering på en vårdavdelning.
Arbetstider kan variera under dagen då vi utför arbete måndag - fredag mellan tider från
kl. 05.00-19.30. Arbetspass kan vara olika långa i antalet timmar beroende på uppdrag. Ibland förekommer arbete på helger dagtid. Publiceringsdatum2025-11-03Övrig information
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id. Har du medborgarskap utanför EU/EES behöver du även ha med bevis på uppehållstillstånd. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Ansökningar tas endast emot via ansökningsformuläret, ansökningar via mail eller telefon kommer inte att tas med i urvalsprocessen.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad det innebär att jobba inom Regionservice samt vilka förmåner Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/stod-och-service. Övrig information
Vi är en rökfri arbetsplats.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/969". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Regionservice, Städ och Vårdnära service Kontakt
Anita Thoursie, Avdelningschef 0340–481000(vxl) Jobbnummer
9584649