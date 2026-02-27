Timvikarier sökes till man i Helsingborg
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Helsingborg
2026-02-27
Beskrivning av tjänsten som
Jag är en 28-årig man som gillar att promenera, rida, cykla, simma och löpträna till vardags. Varje dag är mitt mål att vara aktiv tillsammans med min assistent och det är viktigt för mig att vi delar lika intresse för hälsa och motion. Jag uppskattar när min assistent är kreativ och kommer på trevliga utflykter tillsammans med mig, så som museum, tågresor, grillning m.m. Utöver detta har jag intressen som innefattar finmotorik, exempelvis att måla, pussla och annat roligt pyssel.
Om du ska arbeta hos mig är det viktigt att du lär känna mig för den jag är och att du förstår vilka hjälpbehov jag har. Du behöver låta mig få förbereda mig på vad som kommer hända och inte ställa mig inför situationer där det kan innebära plötsliga förändringar. Jag har mitt veckoschema där mina aktiviteter och måltider för veckan planeras tillsammans med mitt team - Tydlighet är viktigt för mig och att du bemöter mig med omtanke och värme.
Jag söker dig som kan utveckla mig genom fysisk, intellektuell och social stimulans så att jag kan få ha en trygg vardag där jag mår bra. Jag är i behov av att ha mina assistenter med mig dygnet runt där schemat är förlagt utifrån varierade arbetstider. När jag sover, arbetar du under jourtid och när jag utövar mina aktiviteter i samhället har jag två assistenter med mig.
Hos mig pratar vi med varandra, äter tillsammans och gör roliga saker ihop. Är du den personen jag söker till mitt team? Då är du mer än välkommen att visa ditt intresse genom att söka tjänsten.
KRAV: Körkort
KRAV: Ej rökare
KRAV: Erfarenhet av arbete inom personlig assistans
KRAV: Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
KRAV: Har tidigare arbetat med personer med utåtagerande beteende.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Behovsanställning
Omfattning: Vid behov
Arbetstid: Dagpass/Dygnspass
Tillträde: Omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 20260302
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Amelie Ljunggren 010-1303967amelie.ljunggren@frosunda.se
