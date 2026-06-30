Timvikarier sökes - Personlig assistent i Sollentuna
Särnmark Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Solna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Solna
2026-06-30
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans Aktiebolag i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Timvikarier sökes – Personliga assistenter i Sollentuna
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i en annan människas vardag?
Vi söker nu manliga timvikarier som personliga assistenter till två unga män i Sollentuna.
Som personlig assistent arbetar du nära kunden, både i hemmet och vid aktiviteter utanför hemmet. Din uppgift är att bidra till en trygg, aktiv och meningsfull vardag utifrån kundens individuella behov, önskemål och förutsättningar.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:
Personlig omvårdnad
Assisterade förflyttningar
Hushållssysslor och matlagning
Stöd och sällskap vid fritidsaktiviteter
Hjälp med ärenden och deltagande i sociala sammanhang
Vi söker dig som
Är man och mellan 20 och 40 år
Är ansvarsfull, lyhörd och respektfull i ditt bemötande
Har förmåga att ta till dig och följa rutiner och instruktioner
Är flexibel och kan arbeta dag-, kvälls- och helgpass vid behov
Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
En introduktion anpassad efter uppdraget
Utbildningar som ger dig en trygg och professionell start i rollen
Ett utvecklande och meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Möjlighet till fler arbetspass utifrån verksamhetens behov
Anställningsvillkor
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal för personlig assistans (Vårdföretagarna – Kommunal).Så ansöker du
Välkommen med din ansökan redan idag!
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Om
du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
172 66 SOLNA Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Jobbnummer
9985717