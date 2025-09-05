Timvikarier skola/fritids, Söderhamns friskola och Fritids
2025-09-05
Vi närmar oss höst och vinter med ökad sjukfrånvaro bland personal statistiskt sett.
Vi söker därför nu minst en till timvikarie som kan jobba ibland när behov finns både inom skola och fritids. Ibland för att täcka planerad frånvaro och ibland med kortare varsel vid tex. sjukdom eller VAB hos ordinarie personal.
Extra meriterande om du har erfarenhet att även täcka för lärare vid behov men oftast är behovet som resurs i skola eller på fritids.
Det är viktigt att du är flexibel, lyhörd och ödmjuk då ett bra samarbete med kollegor, elever och vårdnadshavare är viktigt.
Du har sedan tidigare erfarenhet av arbete inom skola eller/och fritidshem.
#Timlön + semesterersättning och tjänstepension.
#Kollektivavtal finns.
#Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med ansökan!
Om vår skola:
Söderhamns friskola och fritids ligger beläget i Vågbro några kilometer från Söderhamns centrum, nära till både natur och kommunikationer.
Skolan har ca. 85 elever och ca. 25 personal. Vi är en F-6 skola.
På vår skola och fritids är det högt i tak och ledningen finns på plats. Vi är alla ett team som hjälps åt att förbättra delar som kan bli bättre. Arbetsmiljö och personalvård är viktigt för oss.
Läs mer om oss på:www.soderhamnsfriskola.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: linus@soderhamnsfriskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie". Arbetsgivare Söderhamn Knowledge AB
(org.nr 559069-2223)
Hemmansvägen 10 (visa karta
)
826 62 NORRALA Kontakt
Huvudman/Tillförordnad rektor
Linus Sandberg linus@soderhamnsfriskola.se 0703603028 Jobbnummer
9495792