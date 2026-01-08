Timvikarier och sommarvikarier sökes: Personlig assistent i Skurup
2026-01-08
Jobba med omtanke - Bli personlig assistent i Skurup
Vi söker nu timvikarier och sommarvikarier till ett uppdrag i Skurup, med möjlighet till fast schema.
Uppdraget innebär ett arbete som personlig assistent till en pojke med särskilda behov och att ge stöd och hjälp i alla vardagliga sysslor. Arbetet kräver att du är uppmärksam och engagerad i sin kund då måendet snabbt kan förändras.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent men även en vilja att utvecklas i din yrkesroll. Erfarenhet av autism, epilepsi och utåtagerande beteende är meriterande.
I denna arbetsgrupp är ärlighet, ansvarstagande och tydlig kommunikation mycket viktigt. Du har stor frihet i ditt arbete, men också ett stort ansvar att använda den på ett sätt som alltid utgår från kundens behov och önskemål.
Arbetstider
Arbetstiderna är främst förlagda på kvällar, nätter och helger. Publiceringsdatum2026-01-08Profil
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Har erfarenhet av något eller alla av följande: autism, epilepsi och utåtagerande beteende.
Har erfarenhet av yrket som personlig assistent.
Är uppmärksam, engagerad och trygg i ditt arbete. Övrig information
Observera att det finns katt och hund i hemmet, vilket innebär att du inte bör vara allergisk.
Vill du bli en viktig del i någon annans vardag och arbeta i ett företag där omtanke står i fokus? Skicka då in din ansökan med CV och personligt brev.
Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Observera att vi inte har möjlighet att besvara alla frågor via telefon eller e-post på grund av sekretess. Mer information om tjänsten och kunden lämnas vid en eventuell anställningsintervju.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post eller telefon.
Företagsinformation
Vi på Omtanken i Skåne AB erbjuder personlig assistans med personlig service och ett genuint engagemang. Vår utgångspunkt är alltid att brukarens behov och önskemål ska stå i centrum - det är grunden i allt vi gör.
Vi utför personlig assistans med stor respekt för människovärde och personlig integritet. Hos oss möter du det lilla assistansbolaget med stort hjärta, hög tillgänglighet och en närhet som gör skillnad - både för våra brukare och våra medarbetare.
Vår värdegrund:
Vi vill att både brukare och medarbetare ska känna sig sedda, hörda och bekräftade för den de är. Det skapar trygghet, kontinuitet och en assistans av hög kvalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omtanken i Skåne AB
(org.nr 556710-4350), https://omtanken.tidvis.se/lediga_tjanster
Södra Järnvägsgatan 9D, Veberöd (visa karta
)
247 62 LUNDS KOMMUN Jobbnummer
9673447