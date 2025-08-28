Timvikarier inom vård och omsorg
2025-08-28
Bengtsfors kommun - en plats att trivas och växa i!
I hjärtat av Dalsland, omgiven av sjöar och vacker natur, ligger Bengtsfors kommun. Här kombineras livskvalitet med utvecklingsmöjligheter i en trygg och välkomnande miljö. Bengtsfors är kanske mest känt för sina natursköna omgivningar och sina (399) sjöar som täcker cirka 17 procent av arean samt Dalslands kanal som rinner genom flera orter i kommunen. Kommunen har fem tätorter varav Bengtsfors är centralorten. De övriga orterna är Dals Långed, Billingsfors, Bäckefors och Skåpafors.
Bengtsfors kommun är kommunens största arbetsgivare och tillsammans arbetar vi för att skapa en hållbar och attraktiv kommun för våra medarbetare, invånare och företagare. Vi värdesätter glädje i arbetet och strävar efter att skapa en attraktiv arbetsmiljö med hög trivsel och engagemang - dessutom på en av Sveriges mest natursköna platser.
Välkommen till Bengtsfors kommun!
Vår gemensamma värdegrund är
Gott bemötande, delaktighet, respekt, glädje, professionalism.
Vi vill att du gör skillnad
Vi söker just dig som vill bli vår nästa timvikarie inom vård och omsorg i Bengtsfors kommun. Har du ett stort hjärta och gillar att göra skillnad för andra? Då har vi jobbet för dig!
Det här är vi
Bemanningsenheten är en central enhet som ansvarar för rekrytering och tillsättning av vikarier inom det sociala området. På bemanningsenheten har du möjlighet att få arbeta inom olika verksamheter - utvecklande och lärorikt! Vi försöker alltid att matcha dina kvalifikationer med det arbete vi tycker passar dig bäst.
Våra verksamheter är placerade i Bäckefors, Billingsfors, Dals-Långed och Bengtsfors.
Du kan jobba inom
Vård och omsorg - hemtjänst, särskilt boende och korttid.
Stöd och service (LSS) - bostad med särskild service (boende), personlig assistans, korttidsvistelse för barn och vuxna.
Det här är ditt jobb
Att arbeta hos oss innebär att du möter personer som är i behov av din hjälp, ditt stöd och ditt engagemang. Hur stödet ser ut beror på personernas behov och önskemål. Det kan handla om att hjälpa till med personlig omvårdnad, hygien, inköp, tvätt, städning eller aktiviteter av olika slag. I arbetet ingår även att utföra insatser på uppdrag från sjuksköterska samt att dokumentera. Oavsett var du jobbar så är ditt uppdrag att tillsammans med stöttande kollegor arbeta för att skapa fina dagar och en trygg och glädjerik tillvaro för dem vi är till för.
Vad vi erbjuder dig
• Ett flexibelt arbete där vi skapar en trygg vardag för våra brukare genom god vård och omsorg.
• Värdefull arbetslivserfarenhet inför ditt framtida arbetsliv
• Kunniga och stöttande kollegor
• Introduktion med utbildningar som passar till ditt uppdrag
Arbetstider som passar dig
Du har stor möjlighet att jobba upp till heltid. Eftersom verksamheterna är i gång dygnet runt, varje dag, finns det stor variation i arbetstider och schema. Arbetspassen är förlagda på dag/kväll, helger och för vissa tjänster även natt.
Det här söker vi i dig
Vi söker dig som har ett gott bemötande, vilja och förmåga att hjälpa andra och att kunna möta brukarens behov.
Du är flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Du tar ansvar för din uppgift och lägger ner tid och engagemang i ditt arbete. Du följer verksamhetens rutiner och brukarens genomförandeplaner.
För att du ska lyckas och trivas i ditt arbete som vikarie behöver du ha ett intresse för att hjälpa andra och en hög arbetsmoral. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kvalifikationer
• Du har fyllt 18 år
• Vi prioriterar sökande med godkänd eller pågående utbildning motsvarande omvårdnadsprogrammet, barn - och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Du har god datorvana och vana av att hantera mobiltelefon samt andra digitala verktyg och system
• Du ska ha god kunskap i svenska språket, tal och skrift
• Inom vissa av våra verksamheter är B-körkort ett krav
• Har du har tidigare erfarenhet i liknande arbete ser vi det som meriterande.
Hur ser vår rekryteringsprocess ut?
• För att kvalitetssäkra vår hantering av ansökningar behöver du skicka in din ansökan med CV digitalt, via vårt rekryteringssystem.
• Du ska uppge referens till nuvarande eller senaste chef och/eller handledare med namn, telefonnummer och mailadress. Har du ingen tidigare arbetserfarenhet? Lämna en av dina lärare på din gymnasieskola som referens.
• Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
• Du behöver lämna utdrag ur polisens belastningsregistret innan du kan påbörja en anställning hos oss.
Du kan få ditt utdrag som digital post om du har en digital brevlåda. Saknar du digital brevlåda behöver du beställa ditt utdrag med god framförhållning.
Via länken kan du beställa utdrag från belastningsregistret HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten
Ansök redan idag
Känner du dig redo att gå med i vårt team och göra skillnad, tveka inte på att skicka in din ansökan.
Ersättning

Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett deltidsjobb.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bengtsfors kommun
(org.nr 212000-1470) Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Linda Dahl linda.dahl@bengtsfors.se 0531-527596
9480760