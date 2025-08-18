Timvikarier inom Vård och Omsorg
2025-08-18
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Arbetsuppgifter
Som undersköterska* och vårdbiträde inom Knivsta kommun arbetar du enligt socialtjänstlagen med att utveckla och stödja personer så att de har möjligheten att leva ett självständigt liv. Du hjälper dem i deras vardag och dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, städning, måltidsstöd och socialt umgänge samt delegerade arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering.
Som personlig assistent inom Knivsta kommun arbetar du enligt lagen för stöd och service till funktionshindrade. Du arbetar i brukarens hem och dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, städning, måltidsstöd och socialt umgänge samt delegerade arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering.
(*Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man behöver bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.)Kvalifikationer
• Arbetstillstånd - Skallkrav
Giltigt utdrag ur belastningsregistret - Skallkrav
Körkort - Meriterande
Gäller för arbete inom hemtjänsten
Undersköterska - Meriterande
Formell utbildning till undersköterska. Bevis om skyddad yrkestitel.
Du är hänsynsfull och har en stark förmåga att förstå och sätta dig in i andras situationer, lyssnar aktivt och agerar med empati. - Skallkrav
•
Du är samarbetsorienterad, flexibel och ha en naturlig förmåga att arbeta mot gemensamma mål med ett prestigelöst förhållningssätt. - Skallkrav
•
ÖVRIGT
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
