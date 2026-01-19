Timvikarier inför sommaren 2026
Vill du arbeta med något som verkligen gör skillnad? Som timvikarie i Hallstahammars kommun får du vara med och bidra till en välfungerande vardag för våra invånare - oavsett om du arbetar inom skola, vård, stöd eller service. Hos oss möter du engagerade kollegor, en trygg arbetsmiljö och möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Här värdesätter vi samarbete, ansvar och omtanke - tillsammans skapar vi det goda livet nära till allt.
Vill du arbeta i en verksamhet där omtanke, samarbete och engagemang står i centrum? Vi söker dig som är social, flexibel, trygg och lösningsfokuserad - och som alltid sätter individen och uppdraget först.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Som timvikarie får du möjlighet att göra skillnad varje dag och arbeta där behovet är som störst. Du kan arbeta inom vård och omsorg, socialpsykiatri, måltidsenheten eller lokalvård och dina arbetsuppgifter varierar beroende på verksamhet.
Det kan handla om att ge stöd i vardagen, personlig omvårdnad och aktiviteter inom vård och omsorg, laga och servera mat eller hålla lokaler rena och trivsamma. Inom socialpsykiatrin kan du stötta personer med psykiska funktionsnedsättningar i vardagen och aktiviteter.
Arbetet är flexibelt och kan kombineras med studier eller andra åtaganden. Arbetstiderna kan variera mellan dag, kväll, helg och ibland natt. För vissa arbetsområden, som skola och förskola, krävs utdrag ur belastningsregistret. Som timvikarie krävs en hög flexibilitet där du med kort varsel kan bli kontaktad för arbete.
Hos oss blir varje insats värdefull och du får ett meningsfullt arbete där ditt engagemang räknas.Kvalifikationer
Du har ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt och trivs med att skapa goda relationer. Du uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift, eftersom dokumentation är en naturlig del av arbetet. Vi ser positivt på om du tidigare har arbetat inom det område du söker till men det är inget krav.
Om du arbetar med barn eller på korttidsboende för barn krävs ett utdrag ur polisregistret. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som timvikarie i Hallstahammars kommun blir du en del av ett varmt team där vi stöttar varandra och har brukarnas behov i fokus. Vi värdesätter mångfald och tror att olikheter gör oss starkare. Alla är välkomna att söka oavsett bakgrund, ålder, kön eller erfarenhet.
Välkommen med din ansökan tillsammans gör vi skillnad!
ÖVRIGT
Att jobba i Hallstahammars kommun innebär att ha ett arbete som betyder mycket för många. Vi levererar välfärd till kommunens invånare oavsett vilken fas i livet man befinner sig i, vi sköter om parker, röjer snö, ser till att biblioteket har öppet och att skolan och äldreomsorgen fungerar väl. När du börjar jobba hos oss blir du del av ett lag som tillsammans utför Sveriges viktigaste jobb.
Hallstahammars kommuns vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära och där nytänkande och kreativitet är självklart. Här hittar du det goda livet i storstadens närhet.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296078-2025-45". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hallstahammars kommun
(org.nr 212000-2064) Arbetsplats
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
Bemanningsenheten bemanningsenheten@hallstahammar.se Jobbnummer
9691922