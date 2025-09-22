Timvikarie undersköterska och vårdbiträde till Stockholm-Nacka
2025-09-22
Assistansporten AB är ett företag som arbetar med hemtjänst, personlig assistans, ledsagning och avlösning. Vi värnar om kontinuitet och inflytande från kunden över sina insatser. Assistansporten arbetar i södra Stockholmsområdet.*
Vi söker nu timvikarier, undersköterska och vårdbiträde till vår hemtjänst i Stockholm och Nacka kommun. Gärna med erfarenhet från hemtjänst eller äldreomsorg.
Vi söker dig som har en positiv inställning och gärna tar egna initiativ. Man behöver kunna samarbeta med kollegor men även trivas med att arbeta självständigt i ett högt tempo.
Drömmer du om ett meningsfullt jobb där du får göra skillnad för andra varje dag? Då är detta din chans.
Arbetstiden är varierande ( dag , kväll och helg )
Du behöver ha B körkort då du kommer köra våra bilar i tjänsten. Du behöver även tala och skriva mycket god svenska, det ingår i ditt arbete att dokumentera i social journal.
Vi erbjuder tjänstebilar, friskvård och konkurrenskraftiga löner. Tjänsten är i Stockholm-Nacka och du utgår från vårat kontor i Enskede, Sandborgsvägen 52.
Registerutdrag
Vi på Assistansporten AB värnar om våra kunders säkerhet och trygghet och har som rutin att kontrollera registerutdrag på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen.
Intervjuer kommer att hållas löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistansporten AB
(org.nr 556940-1507), https://www.assistansporten.se Arbetsplats
Assistansporten Kontakt
Rana Mohabbati rana.mohabbati@assistansporten.se 076-0080498 Jobbnummer
9521205