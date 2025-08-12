Timvikarie till Vård och omsorg
2025-08-12
, Stenungsund
, Kungälv
, Öckerö
, Orust
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du skapar trygghet och glädje för andra? Som timvikarie hos oss på Tjörns kommun arbetar du i nära kontakt med våra omsorgstagare. Genom att ge omsorg och stöd bidrar du till en god och trygg vardag. Våra verksamheter pågår dygnet runt, vilket innebär att du ska kunna jobba vardagar, kvällar samt helg.
Arbetsuppgifter och anställning:
• Som timvikarie bör du vara tillgänglig för cirka tre pass i veckan samt en helg i månaden.
• Vi använder bokningssystemet TimeCarePool. Där kan du lägga in din tillgänglighet och se lediga pass.
• Vid behov kan timanställning övergå till en månadsanställning.
Arbetsområden
Du kan arbeta inom tre olika områden:
Hemtjänst
• Hjälp omsorgstagare i deras hem med personlig omvårdnad och praktiska uppgifter, som klädsel, tvätt och bäddning.
• Arbeta både självständigt och i team.
• B-körkort krävs.
• Äldreboende
• Ge vård och stöd till äldre som bor på äldreboende.
• Skapa en trygg och glädjefylld miljö för de boende.
• Arbeta nära kollegor i team.
Funktionshinderboende och personlig assistans
• Stöd personer med fysisk eller psykisk funktionsvariation i olika typer av boenden.
• Arbeta på gruppboende, korttidsboende, inom personlig assistans eller bostad med särskild service.
• B-körkort krävs.Övrig information
• Vissa uppgifter kräver delegering från sjuksköterska. Vi ger dig den utbildning du behöver för detta.
• Introduktionsutbildning och stöd på plats ingår.
Välkommen att söka vi ser fram emot att ha dig i vårt team!Kvalifikationer
Bli en del av vårt team inom vård och omsorg!
Vill du göra skillnad i människors liv och samtidigt få värdefulla erfarenheter? Vi söker engagerade och flexibla medarbetare som vill arbeta som vikarier inom vård och omsorg. Här får du möjligheten att möta människor i olika livssituationer och skapa minnen för livet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är serviceinriktad, positiv och tycker om att arbeta med människor.
• Har fyllt 18 år.
• Har tillgång till Bank-ID.
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
• Fler språkkunskaper.
• Innehav av B-körkort.
Personlig lämplighet är avgörande för oss, och vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
Varmt välkommen att bli en del av vårt team och bidra till att göra skillnad varje dag!
ÖVRIGT
Vi rekryterar löpande under ansökningstiden.
Tjörns kommun begär utdrag ur belastningsregistret i samband med den här rekryteringen.
För vissa yrken inom Tjörns kommun krävs utdrag ur belastningsregistret och/eller en säkerhetsprövning. För samtliga anställningar inom socialförvaltningen ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Besök polisens webbplats för att begära ett utdrag ur belastningsregistret. Detta kan göras digitalt med e-legitimation eller genom att fylla i en blankett. Observera att handläggningstiden kan vara upp till två veckor, beställ utdraget i god tid.
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb i enlighet med GDPR. Om du har problem med att ansöka via programmet Visma Recruit/Offentliga jobb vänligen ta kontakt med support via telefonnummer 0771-693 693. Ersättning
