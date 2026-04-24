Timvikarie till trevlig man
2026-04-24
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Ovanåker
eller i hela Sverige
Är du en person med positiv inställning, hjärtat på rätt ställe? Då kan det vara dig vi söker! Vi letar nu efter engagerade timvikarier som kan hoppa in vid behov och stötta vår kund i hans vardag.
Om rollen
Vår kund är en man i 35-årsåldern som bor i en egen lägenhet i Avesta. Han har ett fysiskt rörelsehinder som gör att han behöver stöd i sin vardag, men han har inga problem att kommunicera och föra sin egen talan.
Ditt jobb som personlig assistent är att vara hans förlängda armar och ben. Det innebär hjälp med:
Personlig omvårdnad
Matlagning och hushållssysslor
Följa med på aktiviteter utanför hemmet
Vem är du?
Vi lägger absolut störst vikt vid din personliga lämplighet. Vi söker dig som är lyhörd, pålitlig och har en god portion humor.
Vi ser gärna att du:
Dela intresset för datorer, film och TV.
Tycker om hundar (då det är ett intresse hos kunden).
Gillar fotboll - kunden följer troget sitt favoritlag och ser gärna matcherna tillsammans med dig.
Är flexibel och trivs med att arbeta både självständigt och nära en annan människa.
Arbetstider
Vi söker timvikarier som kan hoppa in vid ordinarie personals sjukdom eller ledighet. Arbetet sker under de flesta dygnets timmar, men de vanligaste passen är förlagda enligt följande:
Dag/Kväll: kl. 13.00 - 21.00
Natt (med väntetid): kl. 22.30 - 11.20
Låter det som något för dig?
Vi erbjuder ett givande arbete där du får vara med och förgylla någons vardag. Tidigare erfarenhet av vård och omsorg är meriterande, men din personlighet och kemin mellan dig och kunden är det allra viktigaste.
Välkommen med din ansökan redan idag!
VILKA ÄR VI?
Vi Omsorg är ett assistansbolag med hjärtat i Dalarna. Vi finns till för att skapa kvalitativ assistans för våra kunder och strävar efter ständig förbättring för att hålla oss aktuella. Hos oss har kunden ett stort inflytande över vem som ska anställas som assistent och hur assistansen ska utföras. Samtidigt som vi erbjuder våra kunder individspecifik assistans riktar vi stort fokus på våra medarbetare och värnar om deras arbetsmiljö.
Vad kan vi erbjuda dig?
En utvecklande och lärorik arbetsmiljö
Kollektivavtal
Förmånskort
Aktiviteter för både kunder och assistenter
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.viomsorg.se
ATT ARBETA PÅ VI OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
För anställning hos oss på Vi Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis beställer du kostnadsfritt via Skatteverkets webbplats och kan laddas ner direkt med BankID här.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent hos oss.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Det är viktigt att utdragen beställs i god tid, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Med anledning av lagändring från den 1 mars 2026 utökas registerkontrollen till att omfatta både utdrag ur belastningsregistret och utdrag från misstankeregistret. Du beställer enkelt utdragen med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Vi Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
