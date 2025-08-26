Timvikarie till Paradisskolan F-9
Nybro kommun, Lärande- och kulturförvaltningen, Grundskola / Barnskötarjobb / Nybro Visa alla barnskötarjobb i Nybro
2025-08-26
, Emmaboda
, Kalmar
, Lessebo
, Mörbylånga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nybro kommun, Lärande- och kulturförvaltningen, Grundskola i Nybro
Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
Skolan i Nybro kommun har som mål att ge varje barn och elev de bästa förutsättningarna för att lyckas. I Nybro kommun möts barn, elever och vårdnadshavare av välutbildad och engagerade pedagoger, lärare, rektorer och personal som alla strävar mot att skapa en trygg skolmiljö med utbildningens kvalité i fokus. Kulturen har som mål att ge kommuninvånarna en god tillgång till kultur och stärka kulturföreningarna så de kan bedriva en bredd av kulturverksamheter. Lärande- och kulturförvaltningen i Nybro kommun bedriver förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning med SFI och särskild utbildning för vuxna. Inom förvaltningen finns utbildning i glashantverk genom Riksglasskolan i Pukeberg samt uppdragsutbildningar och utbildningar inom yrkeshögskolan. Lärande- och kulturförvaltningen har även ansvar för bibliotek, kulturskola, kulturhus med biograf, fritidsgårdsverksamhet, samt allmänna kulturfrågor. Lärande- och kulturförvaltningen har drygt 850 anställda och en årsbudget på omkring 580 miljoner kronor. Förvaltningen är organiserad i verksamhetsområden som leds av en verksamhetschef för vardera förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen samt för kulturenheten. Förvaltningen leds av en förvaltningschef som också är skolchef.
Paradisskolan F-9 är en modern skolenhet med fräscha lokaler i Nybro centralort. Dina blivande arbetskamrater har ett utvecklingsorienterat förhållningssätt i en målfokuserad verksamhet. Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Vi söker personal med pedagogisk utbildning eller har en pågående utbildning inom området, alternativt har du erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar sedan tidigare.
Som timvikarie ska du även skapa en trygg skolmiljö på raster och på lektioner.Kvalifikationer
Du är engagerad, strukturerad och tar till vara elevernas tankar och idéer i alla situationer. En viktig egenskap är att du är en positiv, flexibel, lösningsinriktad och glad person som har passion för arbetet i skolan och på fritidshem. Du ser möjligheter i stället för hinder och du ska vara engagerad och genuint intresserad av arbete med olika elever.
Svenska är det gemensamma arbetsspråket i våra verksamheter, därför behöver du ha goda språkkunskaper i svenska, i både tal och skrift. Du har ett gymnasiebetyg med godkänt i svenska, engelska och matematik, klar eller pågående studier inom pedagogik.
Sökande måste uppvisa registerutdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom Nybro kommun eller andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.
Vi vill inte bli kontaktade av rekryterings-/bemanningsföretag. Vi undanber oss också samtal från annonssäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025 114". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nybro kommun
(org.nr 212000-0753) Arbetsplats
Nybro kommun, Lärande- och kulturförvaltningen, Grundskola Kontakt
Rektor
Emma Pernbert emma.pernbert@nybro.se 0481-45516 Jobbnummer
9475743