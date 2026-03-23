Timvikarie till man i centrala Västerås
2026-03-23
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Nu söker vi dig som vill arbeta deltid/extra som timvikarie som personlig assistent hos en rullstolsburen man i 30-årsåldern.
Kunden är en glad och trevlig person. Han tycker om att träna på gymmet, umgås med vänner och familj. Fotboll är ett stort intresse under sommaren. Åka iväg på kortare utflykter till Stockholm, tex under helgen.
Du kommer arbeta som timvikarie och hoppa in vid sjukdom, ledigheter mm. Ibland med kort varsel.
Fungerar samarbetet bra, kan ett längre samarbete bli aktuellt.
Assistansen är förlagd dygnet runt. Arbetspassen innefattar dag, kväll och natt (sovande jour), samt helger.
Arbetstiderna är:
9.00-17.00
17.00-09.00 med väntetid under natten
Du som person är ansvarstagande, har sunda värderingar och är en aktiv person som även har fantasi och vill göra olika aktiviteter tillsammans med brukaren. Arbetet innefattar även hushållssysslor såsom matlagning, städning och tvätt. Du är lyhörd, men behöver även ha "skinn på näsan" och kunna sätta tydliga gränser.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och att samarbetet mellan arbetsgrupp och familj fungerar bra.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom yrket. Och gärna att du har erfarenhet av förvärvad hjärnskada och närminnesproblematik. Samt att du innehar ett körkort. Vi hoppas på ett längre samarbete och att du är en person som har hög arbetsmoral och är ansvarsfull.
Du ska kunna behärska svenska i tal och skrift.
För anställning hos Alma Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.
Vi kräver utdrag ur Polisens belastningsregister.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månatlig löneutbetalning
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062) Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Linda Hammar 0709744299
9814810