Timvikarie till lokalvården, Timrå kommun

I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt - där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva - här är tillvaron okrånglig.
Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.
Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!
Läs gärna mer på timra.se
Vill du arbeta som timvikarie inom lokalvård?
Kultur- och teknikförvaltningen söker nu timvikarier till lokalvården. Vi söker flera personer som kan rycka in vid behov och hjälpa till att hålla våra lokaler rena, trivsamma och välskötta.
Som timvikarie inom lokalvården arbetar du med städning av olika typer av kommunala lokaler. Arbetsuppgifterna kan till exempel bestå av daglig städning, påfyllning av förbrukningsmaterial samt andra förekommande lokalvårdsuppgifter.
I arbetet möter du både kollegor och personer som vistas i lokalerna, därför är det viktigt att du har ett trevligt bemötande och god social förmåga.
Vi söker dig som:
•
är noggrann och ansvarstagande
•
trivs med att arbeta både självständigt och i team
•
har god servicekänsla och ett positivt bemötande
Erfarenhet av lokalvård är meriterande. B-körkort är också meriterande.
Vi söker flera timvikarier, och intervjuer sker löpande under annonstiden.
För att bli aktuell för anställning kan det krävas att du i samband med intervju eller inför anställning:
• uppvisar giltig ID-handling
• vid behov styrker utbildning med betyg eller examensbevis
• har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
• vid behov uppvisar giltigt körkort
• vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
För vissa tjänster kan säkerhetsprövning komma att genomföras i enlighet med gällande regelverk. Om tjänsten omfattas av säkerhetsprövning krävs att du genomgår och godkänns i denna. För ett fåtal säkerhetsprövade tjänster kan det, utöver krav på godkänd säkerhetsprövning, även krävas svenskt medborgarskap. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Timrå kommun
(org.nr 212000-2395) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Timrå Kommun Kontakt
Arbetsledare för lokalvården
Ylva Rongdén ylva.rongden@timra.se 060-163176 Jobbnummer
