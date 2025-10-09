Timvikarie till Kök.
Röingegården, Föreningen / Kockjobb / Hässleholm Visa alla kockjobb i Hässleholm
2025-10-09
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Röingegården, Föreningen i Hässleholm
Timvikarie till Kök.
Kortfattad beskrivning av Röingegården
Röingegården är ett boende med särskild service med inriktning psykiatri. Målgruppen är vuxna kvinnor och män från 18 år med psykiska funktionsvariationer.
Vår verksamhet drivs som ideell förening vilket innebär stora möjligheter till utveckling då allt eventuellt överskott går direkt tillbaka till verksamheten i utveckling av vård och andra kvalitetsförbättringar i verksamheten. Föreningen har funnits sedan 1948. Vi har mycket lång erfarenhet av arbete med psykiatri då vi arbetat med detta i över 70 år.
Vår utgångspunkt är "Klienten i centrum" och det innebär att vi alltid i alla sammanhang sätter klienten i centrum när vi planerar och diskuterar förändringar, insatser, aktiviteter med mera.
Verksamheten har 37 dygnet runt platser och 10 öppenvårdsplatser s.k. dagverksamhet.
Arbetsuppgifter kök
Köket på Röingegården är ett storhushåll. Vi tillagar ca 90 portioner per dag. I arbetet ingår måltidsberedning, salladsberedning och diverse göromål vanligt förekommande i kök. Egenkontroll enligt kvalitetsprogram via Anticimex. Köket är bemannat dagtid alla dagar i veckan.
Kvalifikationer kök
Formell kompetens, erfarenhet
• Kock eller Kokerska
• Erfarenhet av köksarbete och EKP livsmedelshygien är meriterande. Publiceringsdatum2025-10-09Dina personliga egenskaper
Goda egenskaper som präglas av tydlighet, engagemang, samarbete och flexibilitet.
God förmåga och vana att hantera konflikter.
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift samt datavana.
Vi fäster mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrigt
Körkort B.
Då vi eftersträvar jämställdhet och mångkulturell arbetsplats ser vi gärna sökande med annan nationalitet.
Vi har för avsikt att arbeta med djur i vården vilket innebär att Du inte bör vara pälsdjursallergiker.
RegisterutdragErsättning
Individuell lönesättning.Tillträde
Omgående eller efter överenskommelse. Vi rekryterar allt eftersom ansökningarna kommer in till oss.Så ansöker du
I Din ansökan vill vi att följande ska framgå:
Personligt brev
CV
Information
Information gällande arbetet lämnas av:
Isabelle Persson, Enhetschef/Bitr. Föreståndare, Telefonnummer: 0451 - 409 61
Kökspersonalen på Röingegården, 0451 - 817 67
Gå gärna in på Röingegårdens hemsida och läs mer om verksamheten. www.roingegarden.se
Ansökan skickas till: jobb@roingegarden.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: jobb@roingegarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kök". Arbetsgivare Röingegården, Föreningen
, http://www.roingegarden.se
Röinge (visa karta
)
281 21 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Röingegården Kontakt
Enhetschef
Isabelle Persson isabelle.persson@roingegarden.se 0451-40961 Jobbnummer
9548842