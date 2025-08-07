Timvikarie till BMS-verksamhet
2025-08-07
Vi söker engagerade vikarier till vår BMS-verksamhet
Vill du arbeta med människor och göra verklig skillnad i deras liv? Är du flexibel, ansvarstagande och brinner för socialt arbete? Då kan du vara den vi söker till vårt team på Positivum Boende med Stöd!Publiceringsdatum2025-08-07Om företaget
Positivums BMS-verksamhet (Boende med Stöd) riktar sig till personer över 21 år som är i behov av en trygg och stöttande boendemiljö. Vi erbjuder ett individuellt anpassat stöd i vardagen med fokus på självständighet, delaktighet och integration i samhället. Vårt mål är att varje individ ska kunna skapa ett hållbart liv med god livskvalitet - på sina egna villkor.
Vi arbetar enligt ett salutogent och lösningsfokuserat synsätt och har ett starkt team med bred kompetens och ett genuint engagemang.Arbetsuppgifter
Som vikarie kommer du att arbeta tillsammans med ordinarie personal i olika skift. Arbetsuppgifterna varierar beroende på klienternas behov och kan inkludera:
Stöd i vardagsrutiner, såsom ekonomi, sysselsättning och sociala kontakter
Dokumentation enligt gällande riktlinjer
Stödsamtal och motivationsarbete
Samarbete med andra aktörer såsom socialtjänst, vården och andra stödinsatserKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning eller pågående studier inom socialt arbete, beteendevetenskap, vård och omsorg eller liknande område
ska ha läst gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram (eller utbildning som bedöms likvärdig), eller ha erfarenhet. Med erfarenhet menas minst 3 års erfarenhet av likvärdigt arbete och målgrupp.
Har erfarenhet av arbete med personer i utsatthet eller psykisk ohälsa (meriterande)
Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Är flexibel, ansvarsfull och har ett professionellt bemötande
Har Körkort-B
Arbetstid
Tjänsten är en timanställning där arbete kan förekomma dag, kväll och helg, samt vid behov vid ordinarie personals frånvaro. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
