Timvikarie, stödassistent Frösunda daglig verksamhet, Göteborg
2025-10-02
Visa alla jobb hos Frösunda Omsorg AB i Göteborg
Nu söker vi timvikarier till vår dagliga verksamhet Frösunda Aktivitetshus!
BESKRIVNING AV TJÄNSTEN
Nu söker vi på Frösunda Omsorg dig som vill arbeta som ett nära stöd till personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Vår dagliga verksamhet genomsyras av kreativitet och skaparglädje. Våra kunder deltar i aktiviteter såsom musik, kommunikation, media, friskvård, snickeri, måleri, sömnad och bakning/kök. Hos oss får du möjlighet att använda dina kreativa sidor i arbetet med kunden!
I din roll som stödassistent hjälper du kunden att vara delaktig i sina dagliga aktiviteter. Det kan vara genom att ge fysiskt stöd, som att t.ex. hjälpa kunden att hålla i penseln när hen målar. Det kan även vara kognitivt stöd där du kan stötta personen att orientera sig i lokalerna eller fungera som minnesstöd. Då många av våra kunder använder ett alternativt sätt att kommunicera (t.ex. symbolkartor och tecken) innebär rollen även att fungera som en tolk gentemot andra kunder och personal. Stödet du ger utgår alltid från kundens behov och dagsform.
Utöver detta kommer du att stötta kunderna med ADL såsom hygien, äta och dricka, förflyttning, toalettbesök, på- och avklädning.
Utgångspunkten i våra verksamheter är våra kunders självbestämmanderätt där vi erbjuder ett individuellt anpassat stöd som genomgående präglas av respekt, engagemang och nyfikenhet. Vi är både glada och stolta över våra goda kundomdömen, som ofta ligger över rikssnittet och att därmed kunna erbjuda en arbetsplats där både kunder och medarbetare trivs.Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär främst att:
Leda eller stötta kunderna i deras aktiviteter
Hjälpa kunderna med ADL
Utöva delegerade uppgifter; ge medicin, sond, RIK
Stöd vid kommunikation
Förflyttning
Vi erbjuder dig
Hos oss ingår du i en trevlig, trygg och kompetent arbetsgrupp. Du har ett givande arbete där du gör skillnad för individen. Det är viktigt för oss att alla får göra sin röst hörd och komma med idéer om hur vi ytterligare kan förbättra vår verksamhet.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Erfarenhet av att leda grupper/aktiviteter
Erfarenhet av att arbeta med människor
Lågaffektivt bemötande
Erfarenhet av AKK
Mycket goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift
Dator och dokumentationsvana
Vi söker dig som är social, inkännande, nyfiken och trygg i sig själv. Ett plus är tidigare erfarenhet av arbete med målgruppen (LSS) och omsorgsutbildning.
Om Frösunda Omsorg
Familjeägda Frösunda Omsorg är ett av landets ledande omsorgsbolag med verksamhet inom Personlig assistans, Funktionsnedsättning, Äldreomsorg och Individ- och familjeomsorg. Vår drivkraft är att leverera högsta möjliga livskvalitet till människor med behov av stöd och hjälp. Hos oss finns möjligheten att utvecklas, anta nya utmaningar och varje dag få göra skillnad i människors liv.
Övrig information
Anställningsform: Timvikariat
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag ca kl 09.30-15.30
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 2025-10-15
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Petra Sjöström, Verksamhetschef: 010-130 40 98
Angelina Eklund, samordnare: 010-130 30 02
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Detta är ett deltidsjobb.
Frösunda Omsorg AB (org.nr 556509-2482), http://www.frosundaomsorg.se
Frösunda Omsorg
Petra Sjöström petra.sjostrom@frosunda.se 010-130 40 98
9536574