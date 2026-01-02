Timvikarie som personlig assistent!
2026-01-02
Har du länge funderat på att testa jobbet som personlig assistent? Är du student, pensionär eller en person som är intresserad av att jobba lite extra? Här har du nu denna möjlighet samtidigt som du får en massa arbetskollegor som jobbar för samma sak!
Vi söker en timvikarie till vår assistentgrupp som både kan hoppa in vid sjukdom samma dag eller vid inplanerade frånvaropass!
Vår arbetsgrupp på 8 personer söker nu en kollega, kanske är det just Du?
Vi vill att du är inkännande, lyhörd, rökfri, gillar att både arbeta med andra och samtidigt kunna ta eget ansvar.
Har du erfarenhet av personlig assistans är det givetvis bra men ej ett måste. Vi söker en trevlig person som passar med både Marcus och oss! Vi jobbar tätt ihop så du kommer att få lära dig allt tillsammans med oss eftersom det är dubbel assistans all vaken tid!
Brukaren vi jobbar med heter Marcus. Han är 28 år och bor i egen lägenhet i centrala Ludvika. Vi är Marcus armar, ben och stöd för att ha en fungerande vardag. I Marcus vardag finns mycket rutiner, men även tid för fritidsaktiviteter som han väljer själv.
Han kommunicerar med hjälp av bilder, istället för tal.
Arbetsplatsen är där Marcus befinner sig, vilket kan vara i skolan,hundpromenader och hemmet, likväl som stranden eller nere på stan.
Jobbet är fysiskt krävande då Marcus inte kan hjälpa till själv men i hemmet finns det lyftar i varje rum.
Kommunikation är viktigt i arbetet runt Marcus och därför måste du behärska svenska bra i tal och skrift.
I arbetet kommer du till exempel:
• Utföra träningsprogram
• Hjälpa till att kommunicera med andra
• Göra förflyttningar med lift och manuellt
• Sköta hushållet tex. handla och städa
• Hjälpa till vid matsituationer och personlig hygien
• Ge möjlighet till en meningsfull vardag.
• Följa med på evenemang
Arbetstiderna är varierande , vissa pass blir man inbokad på i förväg medans andra tillkommer med kort framförhållning, vid ex sjukfrånvaro.
2 assistenter jobbar tillsammans vaken tid och 1 assistent nattetid.
Självklart har du ett genuint intresse av att arbeta med människor och ha roligt tillsammans. Är du intresserad av att lära dig något nytt är detta också ett bra tillfälle, erfarenheten kommer efter hand!
Är du rätt person för oss?
Skicka då gärna några rader om dig själv, där du beskriver vem du är, tidigare erfarenheter och varför just du är personen vi söker + CV!
Sista ansökningsdag är 18/1 -26
Har du några frågor så hör gärna av er till vår arbetsledare Ronnie på
Telefon: 076-1019700
Arbetstider: Varierade arbetspass under hela veckan, måndag-söndag. Dubbel assistans all vaken tid.
Anställningsvillkor: Timvikarie vid behov
Tillträde: Januari-26
För oss på Kompis Assistans är det viktigt att kunna ha en god kommunikation med våra kandidater samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och vi ber därför vänligen att skicka in ansökan via länken digitalt och inte genom e-post.
Det här erbjuder vi dig som anställd hos oss!
• Längre uppsägningstider än vad kollektivavtalet regler
• Marknadsmässiga löner
• Kompetens- och utvecklingsmöjligheter
• Friskvårdsbidrag
• Handikappanpassade semesterhus i Sälen och
Spanien att semestra i
• Profilkläder från vår egen webbshop
• Assistentträffar runt om i landet
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Om Kompis Assistans
Kompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare.
Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden.
Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Hässleholm.
Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare.
Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.
Belastningsregistret
För att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kompis Assistans, Ekonomisk Fören
, https://kompisassistans.se/ Arbetsplats
Kompis Assistans Kontakt
Arbetsledare
Ronnie Johansson ronnie.johansson@kompisassistans.se 0771-404525 Jobbnummer
9667315