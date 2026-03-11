Timvikarie sökes till barnkund
2026-03-11
Kunden är en 2-årig flicka som bor med sin familj. Hon är en liten tjej med omfattande vårdbehov som, precis som andra barn, älskar att leka och busa.
Detaljer om assistansbehovet presenteras om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Tillgänglighet: Vi söker timvikarier som har möjlighet att hoppa in med kort varsel från och med nu, och som gärna även vill arbeta i sommar. Möjlighet till ordinarie tjänst finns.
Arbetspass: Pass är förlagda dag- eller nattetid, vardag som helg.
Vill du bli del av vårt team Du kommer att arbeta i en hemmiljö, vilket innebär att du behöver vara flexibel och kunna förhålla dig till flera personer utöver kunden. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, då du och kunden kommer att tillbringa mycket tid tillsammans. Det är därför viktigt att ni trivs i varandras sällskap och känner er trygga med varandra. Utöver detta finns några grundläggande önskemål för uppdraget:
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift - Erfarenhet av personlig assistans och/eller annan relevant vårderfarenhet
Meriterande:
• Vana vid och erfarenhet av umgänge med barn - Erfarenhet av trakeostomi / sondmatning
Rekryteringsprocessen Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdagen. Vid eventuell anställning En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling. För att säkerställa att alla kandidater som går vidare kan styrka sin rätt att arbeta i Sverige, ber vi även om personbevis från samtliga. Personbeviset beställer du kostnadsfritt via Skatteverkets webbplats och kan laddas ner direkt med BankID här. Registerutdrag: Med anledning av lagändring från den 1 mars 2026 utökas registerkontrollen till att omfatta både utdrag ur belastningsregistret och utdrag från misstankeregistret. Du beställer enkelt utdragen med BankID via denna länk: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent hos oss.
OP Assistans erbjuder trygg och respektfull personlig assistans. Vi bygger nära och långsiktiga relationer som ett mindre bolag, men har samtidigt tryggheten och resurserna från vår större koncern, Team Olivia. Många av våra chefer har egen erfarenhet som personliga assistenter, vilket ger en djup förståelse för yrket. Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna. Så ansöker du
