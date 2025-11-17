Timvikarie Lokalvårdare
2025-11-17
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Publiceringsdatum2025-11-17
Lokalvårdsenheten söker flexibla och drivna timvikarier till Serviceavdelningens lokalvårdsenhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar lokalvård i samtliga kommunala verksamheter och även hos de kommunala bolagen vid behov. Vi utför daglig lokalvård utifrån kärnuppdraget med grundstäd och tillsynsstäd.
Lokalvård sker i hela kommunen geografiska områden, Brodalen, Brastad Skaftö och Lysekil.Kvalifikationer
Vi söker vikarier som är serviceinriktade och brinner för lokalvård och att leverera en god service med ett härligt bemötande mot både kunder och medarbetare. God samarbetsförmåga och flexibilitet är viktigt för att lyckas.
Erfarenhet inom yrket är meriterande och likaså utbildning inom lokalvård såsom Pryl och Sry.
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Innehav av körkort B är ett krav.Anställningsvillkor
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lysekils kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
