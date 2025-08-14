Timvikarie/längre vikariat
Parvulus Förskolor i Täby AB / Barnskötarjobb / Täby Visa alla barnskötarjobb i Täby
2025-08-14
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Parvulus Förskolor i Täby AB i Täby
Vill du arbeta i en trygg och familjär miljö där barnens nyfikenhet och glädje står i centrum?
Parvulus Förskolor i Täby AB driver tre förskolor:
Snövit - centralt i Täby Centrum
Visingelund - i hjärtat av Visinge
Lansen - i natursköna Gribbylund
Just nu söker vi flexibel och engagerad personal som kan arbeta vid behov när ordinarie personal är borta, både under kortare och längre perioder.
Vi har även ett längre vikariat på en av våra förskolor som pågår minst året ut. Ange i din ansökan om du är intresserad av det längre vikariatet eller timvikariat.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete med barn i förskola
Är trygg, ansvarstagande och flexibel
Har ett genuint intresse för barns utveckling och lärandePubliceringsdatum2025-08-14Kvalifikationer
Utdrag ur belastningsregistret (beställ gärna i samband med ansökan)
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder en varm arbetsmiljö med engagerade kollegor, glada barn och nära samarbete mellan våra tre förskolor.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: anna.bratt@parvulus.se Arbetsgivare Parvulus Förskolor i Täby AB
(org.nr 556811-9159)
Åkerbyvägen 156 (visa karta
)
187 37 TÄBY Jobbnummer
9458382