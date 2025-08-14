Timvikarie/längre vikariat

Parvulus Förskolor i Täby AB / Barnskötarjobb / Täby
2025-08-14


Vill du arbeta i en trygg och familjär miljö där barnens nyfikenhet och glädje står i centrum?
Parvulus Förskolor i Täby AB driver tre förskolor:
Snövit - centralt i Täby Centrum

Visingelund - i hjärtat av Visinge

Lansen - i natursköna Gribbylund

Just nu söker vi flexibel och engagerad personal som kan arbeta vid behov när ordinarie personal är borta, både under kortare och längre perioder.
Vi har även ett längre vikariat på en av våra förskolor som pågår minst året ut. Ange i din ansökan om du är intresserad av det längre vikariatet eller timvikariat.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete med barn i förskola

Är trygg, ansvarstagande och flexibel

Har ett genuint intresse för barns utveckling och lärande

Publiceringsdatum
2025-08-14

Kvalifikationer
Utdrag ur belastningsregistret (beställ gärna i samband med ansökan)
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.

Vi erbjuder en varm arbetsmiljö med engagerade kollegor, glada barn och nära samarbete mellan våra tre förskolor.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: anna.bratt@parvulus.se

Arbetsgivare
Parvulus Förskolor i Täby AB (org.nr 556811-9159)
Åkerbyvägen 156 (visa karta)
187 37  TÄBY

Jobbnummer
9458382

