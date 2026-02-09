Timvikarie i Lund
BMT Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund
2026-02-09
Vi söker, på kundens begäran, en kvinna som vill jobba som timvikarie i Lund. Kunden är en kvinna i 40-årsåldern med en flerfunktionsnedsättning som behöver hjälp med all daglig livfsöring såsom förflyttning, hygien, mat, på- och avklädning etc.
Kunden har personlig assistans dygnet runt med väntetid/jour på natten. Väntetid/jour innebär att man är hemma hos kunden men att man inte jobbar aktivt, utan snarare inväntar kundens behov.
Kunden är döv och saknar tal, hon kommunicerar främst genom kroppsspråk varpå det är viktigt att du som assistent är lyhörd och tålmodig. Kunden är nära sin familj och det är viktigt att du är bekväm med att familj och anhöriga finns nära under arbetspassen och att arbetspassen är där kunden befinner sig.
Vi söker dig som har möjlighet att arbeta flexibelt både under dagar, kvällar och helger och som kan hoppa in vid behov.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med personer i behov av assistans, att du har vana att köra rullstol och använda lift.
Företagsinformation
Vi är det lilla assistansbolaget med det stora fokuset på personal. Vi är fast övertygade om att personal som är nöjda och trivs på arbetet, levererar assistans med hög kvalitet.
Vår storlek lämpar sig för dig som vill ha snabba beslutsvägar och fokus på detaljerna som kompletterar din helhetsbild. Vi arbetar nära våra kunder och nära vår personal.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare BMT Assistans AB
https://bmt.tidvis.se/lediga_tjanster
Vitemöllegatan 16 D (visa karta
)
214 42 MALMÖ Kontakt
Verksamhetschef
Sarah Razzaq sarah@bmtassistans.se
