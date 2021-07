Timvikarie i centrala Lund - Furuboda Assistans AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund

Prenumerera på nya jobb hos Furuboda Assistans AB

Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund2021-07-08Vi söker nu en timvikarie i centrala Lund till en av våra kunder som är beviljad personlig assistans.Tjänsten innebär att du hoppar in när ordinarie assistenter ej kan arbeta sitt pass. Det vill säga att du kan erbjudas arbete vid planerad ledighet där vi kan ha längre framförhållning, men även de tillfällen som är av akut karaktär, det vill säga om ordinarie assistenter blir sjuka eller behöver vara hemma på grund av vård av barn.En tjänst som timvikarie passar dig som söker ett extra arbete eller studerar. Viktiga egenskaper hos dig är att du är lyhörd för kundens hjälpbehov, att du är ansvarsfull i ditt arbete samt att du har lätt att ta del av skriftliga instruktioner och förmedla vidare viktig information till din kollega som tar vid efter dig.Arbetspassen hos kunden är fördelade på dygnets alla timmar. Antingen arbetar assistenterna dagpass, eftermiddag/kvällspass eller nattpass (vaken natt).Kunden är en kille i 35-års ålder som fick en stroke i ung ålder som bidragit till att han idag tar sig fram i rullstol och saknar till stor del verbal kommunikation. Istället kommunicerar han med hjälp av bokstavering. Detta är något som du ej behöver ha erfarenhet av, utan kommer att lära dig om du har ett öppet sinne. Kunden har ett stort fysiskt hjälpbehov och är beroende av att känna tillit till sina assistenter för att det ska fungera. Arbetet innefattar allt fån hygiensituationer och förflyttningar till att sköta ett hushåll och göra ärenden. Under vissa tider på dygnet utförs arbetet med dubbel bemanning, så det är viktigt att du kan samarbeta och ha en god kommunikation med dina kollegor.Vi ser gärna att du har erfarenhet av yrket personlig assistans sedan tidigare. Att du har lätt för att läsa av den person du arbetar hos, att du är positiv i ditt tankesätt och att du har ett lösningsfokuserat synsätt på arbetet.Tjänsten kommer att tillsättas omgående och startar med introduktion tillsammans med ordinarie assistenter. Du kommer även att få delegering för att utföra vissa medicinska moment som assistansen innefattar.Om ovanstående beskrivning passar in på dig, hoppas vi att du tar tillfället i akt och söker denna tjänst.Vi ser framemot att ta del av din ansökan.Varaktighet, arbetstidDeltid Upp till 20%2021-07-08Sista dag att ansöka är 2021-07-23Furuboda Assistans AB5853312