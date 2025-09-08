Timvikarie förskola
Föräldrakooperativet Kulan, Ek Förening / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2025-09-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föräldrakooperativet Kulan, Ek Förening i Stockholm
Föräldrakooperativet Kulan söker en glad och positiv timvikarie!
Kulan är en liten och hemtrevlig förskola belägen på Kungsholmen. På förskolan går 25 barn.
Till Kulan ska alla barn komma med glädje! Vi vill att alla barn skall känna trygghet och att de skall uppmuntras till nyfikenhet och ha en lust att lära.
Vi letar nu efter timvikarier som kan hjälpa oss vid behov. Detta kan vara vid enstaka tillfällen på kort varsel, eller inplanerat sedan tidigare när personal har semester.
Vem är du?
Vi letar efter en person som har roligt i arbetet tillsammans med barn! Vi ser att du är glad, positiv och kommunikativ. Vi ser att du har lätt för att tala med barn och tycker om att leka. Vi ser att du är aktiv och genomgående deltar i det barnen gör. Gärna genom att leka grupplekar utomhus, eller bygga med klossar, köra bilar eller vad barnen önskar göra inomhus.
Du behärskar det svenska språket i tal och skrift. Erfarenhet är inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansök genom att
Skicka ditt CV samt ett personligt brev till rekrytering@kooperativetkulan.se
senast 250915. Märk ansökan med "timvikarie". Intervjuer kommer ske löpande. Tillsättning av tjänst kan komma att ske innan sista ansökningsdatum. För att få arbeta på Kulan måste du uppvisa ett utdrag från Polisens belastningsregister. Utdraget beställer du själv och är giltigt i ett år.Publiceringsdatum2025-09-08Övrig information
Kollektivavtal finns.
Vi vill inte bli kontaktade av rekryterings-/bemanningsföretag. Vi undanber oss samtal från annonssäljare. Vi läser inte ansökningar skickade via indeed.Kontaktperson för detta jobb
Om du har frågor om oss eller rollen, kontakta rektor Lina Westin på rektor@kooperativetkulan.se
Välkommen till oss på föräldrakooperativet Kulan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: rekrytering@kooperativetkulan.se Arbetsgivare Föräldrakooperativet Kulan, Ek Förening Arbetsplats
Föräldrakooperativet Kulan Jobbnummer
9498498