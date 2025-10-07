Timvikarie Barnskötare för samverkan skola/fritidshem
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Beskrivning Enhet/Avdelning
Ekedalsskolan är en anrik F-5 skola som ligger i Gustavsberg, ca 30 minuter med buss från Slussen.
Skolan har ca 430 elever i årskurserna F-5. Ekedalsskolan har nyligen genomgått en totalrenovering och verksamheten bedrivs nu i nya moderna skollokaler med modern teknisk utrustning.
På vår skola arbetar en varm och engagerad personalgrupp med elevernas bästa för ögonen. Arbetet präglas av den goda stämning och respekt som råder mellan alla, såväl elever som lärare och övriga medarbetare. Skolan arbetar utifrån en friluftsprofil.
Våra gemensamma mål för utbildningen är att eleverna ska:
Utveckla förmågor och erövra goda kunskaper för vidare studier
Mötas av vuxna som ser dem och intresserar sig för dem som individer och i grupp
Utveckla en känsla av att de kan förverkliga sina drömmar och utveckla kreativitet
Utveckla känslan av att olika är bra
Gemensamt arbeta för en trygg och lugn miljö
Arbetsbeskrivning
Som timvikarie på Ekedalsskolan F-5, innebär det att du får olika uppdrag utifrån verksamhetens behov i skola och fritidshem. Under skoltid arbetar du i klass tillsammans med lärare men även ensam med mindre grupper då ni arbetar i halvklass. Under eftermiddagen är du en av våra duktiga medarbetare som ser till att eleverna får en meningsfull fritidsverksamhet i riktlinje med nya läroplanen. Du kommer också att ha viss föräldrakontakt och genomföra andra arbetsuppgifter.
Vi söker dig
Som har dokumenterad erfarenhet från liknande arbete i skolan och fritidshem. För uppdraget gäller att du har ett stort engagemang, pedagogisk fallenhet och lätt för att samarbeta. Du är lyhörd, flexibel, tydlig och respektfull och har god förmåga att samverka med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi lägger stor vikt vid sociala kompetenser och personlig lämplighet. Barnskötareutbildning eller liknande är meriterande.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Värmdö kommun Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen avser visstidsanställning.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under rekryteringstiden.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Timanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
