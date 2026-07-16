Timvikare som personlig assistent till man i Hosjö
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falun
2026-07-16
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libra Assistans AB i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Är du en trygg, positiv och motiverande person som letar efter ett meningsfullt arbete? Nu expanderar vi teamet kring en av våra kunder – en man i Hosjö!
Om tjänsterna
Vi söker nu timvikarier för att stärka upp vid ordinarie personals frånvaro. Behovet är störst dagtid.
Vi erbjuder ett varierat schema som inkluderar dag kl. 7-19:30 och vaken natt kl. 18:15-07:15.
Vem är vår kund?
Vår kund är en mycket trevlig man i 70 års åldern med förvärvad hjärnskada som bor i egen lägenhet i Hosjö. I och med hans skada så är han "här och nu" och har påverkat minne som varierar. I vardagen skapar vi en anpassad miljö med begränsat antal intryck och en sak i taget för att det ska fungera så bra som möjligt. Hans intressen är bl.a. bilar (gärna äldre), tåg, naturen, bläddra i tidningar och samtala med sin assistent.
Vem är du?
Vi söker dig som är initiativrik och har en positiv inställning. Du bör vara fysiskt stark nog att hjälpa till med förflyttningar och stöd i olika situationer. Erfarenheten inom vård och omsorg är fördelaktig, men det viktigaste är din villighet att lära och anpassa dig efter kundens behov. Kunden föredrar kvinnliga sökanden.
Viktiga egenskaper:
• Empatisk och ansvarstagande
• God kommunikationsförmåga
• Kreativ problemlösare
• God fysisk förmåga
Arbetsuppgifter:
Han behöver stöttning och igångsättning i alla moment i det dagliga livet. Fokus på att bibehålla sina förmågor genom att alltid vara så delaktig det går i alla moment. Daglig träning främst i de naturliga momenten, men även mer riktad träning när det passar.
Det behövs tydlig guidning med korta instruktioner och fysisk närvaro. Han behöver träna all motorik i sina egna vardagssysslor.
Arbetsuppgifterna inkluderar stöd med personlig hygien, matlagning, hushållssysslor och att följa med kunden på aktiviteter och utflykter. Det är viktigt att du kan skapa en trygg och stabil miljö för kunden.
Vi utför bakgrundskontroll.
Du behöver uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret vid anställning.
Vi utför äkthetskontroll på utdragen!
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe. ❤️
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! ☺️ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8079120-2103231". Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://jobb.hederaassistans.se
Magasinsgatan 9 (visa karta
)
791 37 FALUN Arbetsplats
Hedera Assistans Jobbnummer
10004211