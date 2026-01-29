Timvikare skola och fritidshem
Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå. Skolan är fristående och fokuserar på kunskap, trygghet, idrott och hälsa - nu söker vi en ny kollega som kan bidra till vår verksamhet. Skolan ligger centralt med närhet till idrottsarenor, Vätterstranden och Rosenlundsområdet. Här går 500 elever från årskurs 2-9, och vi har ca: 70 anställda.
Prolympia Jönköping
Om Prolympia Jönköping
Prolympia Jönköping ligger på Rosenlund, endast några minuters promenad från Husqvarna Garden, Vätterstranden, Rosenlundsbadet, Racketcentrum samt fotbollsplanerna på Rosenlunds IP.
Kommunikationerna är goda och det är lätt att ta sig hit för både elever och vuxna.
Prolympia Jönköping är en fristående skola med årskurserna 2-9. Skolan är uppdelad i två skolor, 2-6 och 7-9. Vi är totalt ca 500 elever. I årskurs 2-6 har vi två parallellklasser per årskurs, och i årskurs 7-9 har vi tre till fyra parallellklasser per årskurs. Prolympia genomsyras av att både elever och personal tycker om idrott och ser det som en självklar del av skoldagen. På vår hemsida kan du läsa mer om vår skola https://www.prolympia.se/jonkoping/
Vad vi söker
Vi söker nu timvikarier för åk 2-9 samt vårt fritidshem. Vi söker dig som är lärare, läser till lärare eller du som har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar eller av att leda grupper och är nyfiken och intresserad av läraryrket. Vi ser gärna att du delar vårt intresse för idrott och rörelse men framför allt söker dig som:
- Är flexibel och kan anpassa dig till olika förutsättningar.
- Har möjlighet att hoppa in med kort varsel.
- Är en person som visar på gott omdöme mot elever, vårdnadshavare och personal på skolanÄr en god förebild i språk och kommunikation.
- Är bra på att skapa goda relationer med barn och ungdomar.
- Är professionell och kan sätta gränser mot elever och ungdomar.
- Kan tänka dig att undervisa i alla ämnen och stadier (åk 2-9 samt fritids).
Arbetsuppgifter
Att arbeta som timvikarie på Prolympia innebär att du ersätter ordinarie personal vid frånvaro. Du behöver vara beredd på att det kan vara olika arbetsuppgifter t.ex. undervisning i något av alla skolans ämnen i årskurserna 2-9, det kan vara som resurs till enskild elev eller grupp samt undervisning på vårt fritidshem.
Ordinarie personalen har det pedagogiska ansvaret vilket innebär att du som vikarie får en färdig planering med vad du ska göra. Vi förväntar oss att du ska kunna leda och organisera arbetet i klassrummet och samarbeta med lärare och övrig personal på skolan.
Innan du börjar
Du som timvikarie får gå bredvid en dag och får då möjlighet att se flera delar av vår verksamheten, se hur våra system fungerar samt träffa medarbetare och få en inblick i vår vardag. Du får även en introduktion i hur du förväntas genomföra ditt arbete, våra viktigaste dokument samt rutinerna kring hur du blir kontaktad vid vikariebehov, allt detta sköts av vår administratör.Publiceringsdatum2026-01-29Kvalifikationer
Vi söker dig som kan arbeta vid behov i vår verksamhet och önskvärt är att du kan arbeta hela dagar från kl. 7:45- 17:00. Vi söker dig som är en tydlig ledare, kan bygga relationer och vill och kan sätta gränser. Vi ser gärna att du som söker har en pågående lärarutbildning men välkomnar också dig som har tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig bifoga relevanta intyg och ev. lärarlegitimation. Enligt skollagen krävs att ett utdrag ur belastningsregistret som avser arbete i skola och förskola kan visas upp. Kan beställas via Kivra eller polisens hemsida.
Intervjuer kan komma att ske löpande samt efter behov.
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att höra av dig till:
Alexandra Zado 036- 299 37 53
Välkommen till Prolympia!
