TimVikare / Manlig Personlig assistent till Tjörn

Optimal Assistans I Göteborg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tjörn
2026-03-04


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö, Orust eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Optimal Assistans I Göteborg AB i Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Göteborg, Lysekil eller i hela Sverige

Optimal Assistans i Göteborg AB startades år 2005. Vår vision är att skapa självständighet för brukare som vill leva sina egna liv och en central grundsten i vårt arbete är att utforma en assistans som är optimal för varje individ.
Nu söker vi dig som vill jobba extra som personlig assistent i Tjörn.
Måndag till fredag kl 9-17 och helger kl 9-17
Körkort ett måste
Kund ser gärna manlig sökande
• Vi söker dig som kan hoppa in extra vid behov, vid ordinarie assistent sjukfrånvaro och semestrar.arbeta som timvikarie. Det är meriterande om du har erfarenhet och har goda kunskaper i det svenska språket.
Som personlig assistent hos oss får du tillgång till:
Kompetensutveckling
Nära kontakt med din närmaste chef
En trygg arbetsmiljö
Friskvårdsbidrag

Vi har kollektivavtal med Fremia-Kommunal.
Varmt välkommen att skicka din ansökan till oss!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: monika@optimalassistans.org

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Optimal Assistans i Göteborg AB (org.nr 556674-6763)
471 93  KÅLLEKÄRR

Arbetsplats
Optimal Assistans i Gbg AB

Jobbnummer
9775831

Prenumerera på jobb från Optimal Assistans I Göteborg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Optimal Assistans I Göteborg AB: