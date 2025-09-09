TimVikare / Manlig Personlig assistent till Tjörn

Optimal Assistans i Göteborg AB startades år 2005. Vår vision är att skapa självständighet för brukare som vill leva sina egna liv och en central grundsten i vårt arbete är att utforma en assistans som är optimal för varje individ. Nu söker vi dig som vill jobba extra som personlig assistent i Tjörn. Måndag till fredag kl 9-17 och helger kl 9-17 Körkort ett måste Kund ser gärna manlig sökande • Vi söker dig som kan hoppa in extra vid behov, vid ordinarie assistent sjukfrånvaro och semestrar.arbeta som timvikarie. Det är meriterande om du har erfarenhet och har goda kunskaper i det svenska språket. Som personlig assistent hos oss får du tillgång till: Kompetensutveckling Nära kontakt med din närmaste chef En trygg arbetsmiljö Friskvårdsbidrag
Vi har kollektivavtal med Fremia-Kommunal. Varmt välkommen att skicka din ansökan till oss!