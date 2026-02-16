Timmertruckförare
2026-02-16
, Bengtsfors
, Färgelanda
, Mellerud
, Tanum
Vilka är vi?
Vilka är vi?
Vida Nössemark ingår i Vida-gruppen som är en av Sveriges största aktörer inom skogs- och träindustrin. Vi är en koncern med ca 1800 medarbetare och vi har 27 produktionsanläggningar runt om i södra Sverige. Vi arbetar med trä som material vilket gör oss till en hållbar och trygg framtidsbransch.
Vår kultur kännetecknas av gemenskap, entreprenörskap, handlingskraft och engagemang. Trots att vi vuxit mycket de senaste åren har vi fortfarande kvar det lilla företagets närhet och sammanhållning. Platt organisation och korta beslutsvägar är viktigt för oss.
Hos oss arbetar både tjejer och killar med olika utbildningar och bakgrund. En vanlig fördom om sågverksbranschen är att det innebär tungt fysiskt arbete, men den bilden vill vi ändra på! Det tunga arbetet sköts till stor del av automatiserade maskiner, vilket kräver att vi har personal som övervakar och till viss del styr maskinlinjerna.
Vår vision är "Att Växa", och det gäller inte enbart bolaget utan även våra medarbetare. Vi vill att våra medarbetare ska känna sig delaktiga och få möjlighet att växa både kunskapsmässigt och inom bolaget.

Vad innebär rollen?
Vad innebär rollen?
Vi erbjuder dig ett roligt och självständigt jobb i ett härligt team där alla hjälps åt och drar åt samma håll. Du och en kollega kommer gemensamt att planera och hantera logistiken kring timmerhanteringen så att timmerlagren upprätthålls på rätt nivå. Vårt sågverk i Nössemark är en nyinvesterad anläggning med ny och modern maskinpark. Tjänsten innebär 2-skift.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Du har erfarenhet av att köra större maskiner och fordon, gärna rundvirke, men det är inget krav. Kanske har du erfarenhet av annat arbete kopplat till skogen, men du kommer också långt med ett genuint skogligt intresse.
Framför allt söker vi en positiv och engagerad lagspelare med en drivkraft och vilja att bidra i det dagliga förbättringsarbetet. Det viktigaste för oss är att du har en nyfikenhet, engagemang och tar ansvar för ditt arbete.
Enligt avtal.
