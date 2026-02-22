Timmerbilschaufför
Mas Transport AB / Fordonsförarjobb / Karlshamn
2026-02-22
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
Publiceringsdatum2026-02-22
Mas Transport expanderar och söker timmerbilschaufför. En tjänst för dig som vill ha ett flexibelt jobb inom en trygg verksamhet med stark framtidstro
Dina arbetsuppgifter Som timmerbilschaufför kommer dina främsta arbetsuppgifter bestå av att hämta skogsråvara och leverera till Södras industrier. Arbetet är självständigt och innebär att du behöver vara bra på att planera. Att organisera dina arbetsuppgifter och den dagliga planeringen av körning och rutt är en naturlig del av arbetet. Du kommer att ha ett nära samarbete med dels övriga kollegor, men även andra åkerier, vilket kräver god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har:
• BECE körkort
• YKB
• Kranförarbevis
• Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med timmerbil
• Erfarenhet som förare eller kranförare
Mas Transport erbjuder
Duktiga chaufförer är nyckeln till framgång, vi vill ha engagerad personal och vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som chaufförer söker sig till för att tillsammans skapa en långsiktig och utvecklande relation.
• Upplärning på fordon och rutt
• Avtalsenliga löner.
Placering
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och arbetstiden är tvåskift. Placeringsort är Trensum, vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vill du veta mer?
För ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta VD Anders Svensson, tfn 0733-357560 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
E-post: mas.transport@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timmerbilschaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mas Transport AB
(org.nr 556967-9938)
Ronnebyvägen 334-10 (visa karta
)
374 94 TRENSUM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Anders Svensson mas.transport@outlook.com 0733357560 Jobbnummer
9756284