Timavlönade stödassistenter till sommarvikariat 2026
2026-02-20
Vi söker dig som med ett lugnt och lyhört bemötande skapar trygghet i situationer som kan växla snabbt.
Du är följsam i ditt arbetssätt och anpassar dig efter individens behov och dagsform. Framför allt har du ett genuint intresse för att arbeta med människor och ser värdet i att stötta varje person att utvecklas, stärkas och leva på sitt sätt. Som timavlönad stödassistent/stödbiträde blir du en del av en verksamhet där omtanke, kvalitet och professionalism går hand i hand och där ditt engagemang gör verklig skillnad.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Som stödassistent/stödbiträde arbetar du nära brukaren i dennes vardag som präglas av både planerade insatser och spontana situationer där du behöver möta individens behov i stunden. Du är ett viktigt stöd i det praktiska, sociala och pedagogiska arbetet, och tillsammans med kollegor skapar du en trygg och strukturerad vardag för brukaren. Vi arbetar för en trygg miljö genom struktur, förebyggande arbete och ett lågaffektivt bemötande. Våra brukare behöver stöd dygnet runt vilket gör att arbetstiden är fördelat på dygnets alla timmar.
Arbetet innebär oregelbundna arbetstider såsom dag, kväll, helg. Arbetspassen är förlagda på 12 eller 24 timmars (Dispens från arbetstidslagen) pass på vissa verksamheter. Det finns både vaken natt och jour natt.
Du kommer ge individuellt anpassat stöd i dagliga aktiviteter, omsorg och socialt samspel. Vi arbetar pedagogiskt för att stärka självständighet, delaktighet och utveckling hos brukaren. Dokumentera enligt gällande riktlinjer och bidra med observationer och reflektioner. Samarbeta tätt med kollegor, anhöriga och andra professioner. KvalifikationerKvalifikationer
God svenska i tal och skrift.
B-körkort manuellt - bilkörning ingår i tjänsten.
Meriterande
Du är utbildad stödassistent eller studerar just nu (eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig som socialpedagog, socialt arbete,).
Erfarenhet av arbete inom LSS eller liknande verksamhet.
Kunskap om lågaffektivt bemötande, AKK eller tydliggörande pedagogik.
I rollen behöver du framför allt visa följande kompetenser:
Samarbete
Du delar information, stämmer av med kollegor och skapar ett öppet och tryggt arbetsklimat. Du ber om hjälp när det behövs och erbjuder själv stöd, så att ni tillsammans kan lösa uppdraget på bästa sätt för brukarna.
Flexibilitet
Du anpassar dig när förutsättningarna snabbt förändras. I verksamheten kan behoven växla, och du skiftar arbetssätt och prioriteringar på ett lugnt och professionellt sätt.
Planerande och strukturerande
Du organiserar ditt arbete, håller ordning på uppgifter och fullföljer det du påbörjar. Du planerar både kortsiktigt och långsiktigt, och ser till att vardagen blir trygg och förutsägbar för brukarna.
Stresstålighet
Du förhåller dig lugn, samlad och lösningsfokuserad även när tempot ökar eller när svåra situationer uppstår - för att du vet att ett tryggt bemötande gör skillnad.
Drivkraft
Du tar initiativ och driver arbetet framåt. Du ser vad som behöver göras, följer upp dina insatser och strävar efter att skapa en så bra vardag som möjligt för brukarna.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till livskvalitet för andra. Du blir en del av en stabil och omtänksam arbetsplats med närvarande ledarskap och kollegor som stöttar varandra.
Vi erbjuder bland annat:
God introduktion och stöd av erfarna kollegor.
Friskvårdsbidrag
Övrig information
Från den 1/3 2026 är det lag att visa belastningsregister för att arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning. Detta register går att få i din digitala brevlåda. För att arbeta inom vård och omsorg krävs att du visar belastningsregistret Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
Fram till den 1/3 är det registret som heter Kontroll av egna uppgifter du ska beställa på Polisen.se
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Rekryteringen sker löpande och vi går igenom alla ansökningar och återkopplar till dig.
Referenstagning.
Har du arbetat tidigare i Halmstads kommun så tar vi interna referenser från din tidigare arbetsplats.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden.
Kommunledningsförvaltningen har fokus på ledning, samordning och uppföljning för att kommunkoncernen ska arbeta effektivt med invånarnas bästa i fokus. Förvaltningen leder och samordnar samhällsbyggandet och jobbar för hållbar tillväxt i Halmstads kommun. Tillsammans ansvarar vi också för styrning och utveckling av kommungemensamma frågor som HR, kommunikation, administration och ekonomi.
Du ska kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. För att arbeta inom vård och omsorg krävs att du visar belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
För att arbeta inom lokalvård eller kök krävs att du visar registret "Arbeta i förskola och skola". https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
