Timanställning som behandlingspedagog /behandlingsassistent
2025-11-10
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
, Perstorp
, Höör
, Örkelljunga
, Lund
Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
SiS ungdomshem Hässleholm söker nu fler timvikarier som kan stötta upp vår verksamhet vid vakanser.
På vårt ungdomshem finns 43 st platser för säkerhetsklassade pojkar mellan ca 12-16 år fördelade på 6 avdelningar.
Ungdomarna på SiS har en bakgrund som kantats av oförutsägbarhet och stress i olika former, vilket innebär att ditt fokus ligger på att på ett professionellt sätt jobba med behandlingsarbete, omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. Du blir en del av ungdomarnas skolgång, matlagnings- och städrutiner, kvällsaktiviteter med mera, då de som bor här gör det dygnet runt. Alla aktiviteter utförs på ett säkert sätt och riskbedöms noga innan de genomförs, vilket du är en del av att ansvara för.
Som behandlingsassistent arbetar du i team tillsammans med utbildade behandlingspedagoger och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete, och bidrar bland annat till rättssäkerhet, planering och uppföljning av vår verksamhet. Du bidrar till att säkerheten upprätthålls enligt våra rutiner och du medverkar till att jobba mot ett ständigt bättre SiS.
Det här är ett arbete för dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta pojkar i en svår livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande! På SiS har du verkligen chansen att göra skillnad för någon och förändra liv.
Läs mer om vår verksamhet på SiS - Plats för förändring - SiS - Statens institutionsstyrelse (stat-inst.se).
Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.
Kvalifikationer
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra ungdomar. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa relation med ungdomar likväl som med övriga i personalgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
Utifrån nya socialtjänstlagen har grundkravet för vår personal nu höjts, och alla som anställs som behandlingspersonal behöver ha:
• Lägst 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) eller annan utbildning som motsvarar detta. Utbildningen ska vara inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde.*
• B- körkort
• God svenska i tal och skrift
• Undantag kan i enskilda fall göras, om det finns särskilda skäl enligt 5 kap.4§ socialtjänstförordningen (2025:468).
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med vår målgrupp (pojkar med en kriminell livsstil)
• Erfarenhet av arbete med människor i en utsatt livssituation t.ex. inom psykiatri, HVB- verksamhet, eller vård- och omsorg
• Erfarenhet från klientnära befattningar på Kriminalvården, t.ex. Kriminalvårdare
• Väktarutbildning eller utbildning inom vård- och omsorg
• Erfarenhet från klientnära befattningar på Migrationsverket, t.ex. handläggare på Förvaret
Vi lägger väldigt mycket vikt vid personlig lämplighet i det här jobbet. Det krävs att du har stor förmåga att skapa relationer såväl med ungdomar som kollegor för att trivas hos oss. Du ska vara duktig på att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn och en en god kommunikativ förmåga. Du behöver kunna behålla en lugn framtoning även i pressade situationer.
Vi ställer krav på att få se betyg och/eller examensbevis innan anställning och önskar att du bifogar dessa redan i din ansökan.
Anställning:
Tjänsten är en timanställning där vi ställer krav på att du kan arbeta minst tre pass per månad. Du kommer tillhöra en av våra avdelningar organisatoriskt men i din roll ersätter du vakanser på samtliga av våra sex avdelningar. Medarbetare som börjar som timanställda hos oss har stora möjligheter att få vikariat eller bli aktuella för tillsvidaretjänster i förlängningen vid väl utfört arbete.
All behandlingspersonal arbetar både dag- kväll- och helgpass och vi har även en egen nattorganisation som arbetar vaken natt. Ange i din ansökan vad du är intresserad av.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 7/12.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Timlön
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Enhetschef
Camilla Persson Camilla.persson@stat-inst.se 010-453 5241 Jobbnummer
9596306